Cresce il mercato del gaming in Russia e ora arriva un videogioco per promuovere l'Italia

Si chiama “Italy. Land of Wonders” ed è disponibile anche in russo in versione iOS e Android. Il nuovo videogame punta a far conoscere le bellezze e le tradizioni italiane in un paese dove i videogiochi hanno registrato una crescita in termini di acquisti del 30%

Cresce la passione dei russi per i videogiochi: nei primi mesi del 2021, complice la pandemia, si è registrata infatti una crescita degli acquisti pari al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per una spesa media praticamente raddoppiata.

In questo scenario dove il mercato del gaming russo ha conquistato l’11° posto tra quelli più grandi al mondo, confermandosi in costante ascesa, si inserisce il nuovo progetto voluto dalla Farnesina, “Italy. Land of Wonders”, un videogioco per far conoscere all’estero l’Italia e il suo patrimonio culturale.

Il videogioco, disponibile nelle versioni iOS e Android in 11 lingue, anche in russo, racconta le bellezze e le tradizioni del Belpaese in maniera divertente e interattiva. Un appassionante percorso a tappe attraverso mari e montagne, città e castelli, pensato per chi già conosce l’Italia e per coloro che desiderano scoprirla da zero.

“Il mercato dei giochi mobile è divenuto ormai uno dei canali di maggiore diffusione di contenuti, anche di quelli più alti e culturali. E nel mondo post-pandemico è nostro dovere cogliere ogni occasione, sfruttare ogni mezzo per promuovere il nostro Paese e le sue eccellenze nel mondo - ha detto in una nota Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese alla Farnesina -. Ci rivolgiamo quindi a giovani e giovanissimi con l’obiettivo di far appassionare i ragazzi di tutto il mondo al nostro paese. ‘Italy. Land of Wonders’ non è solo un gioco divertente per telefonini: è un vero e proprio prodotto del Made in Italy che unisce sapientemente cultura e alta tecnologia”.

Secondo il portale Statista, infatti, è proprio il segmento del mobile games quello che in Russia sta dando maggiori soddisfazioni, con oltre 30 milioni di utenti, destinati a diventare 34 milioni entro il 2025. Stando ai dati raccolti dal portale, fra tre anni il mercato del gaming nella Federazione supererà i 2,8 miliardi di dollari.

