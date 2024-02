Che ci fa una casa a forma di elefante alla periferia di Mosca?

Fu costruita per dimostrare la robustezza del polistirolo espanso e ha una garanzia di 300 anni. Eppure non ha ancora trovato un acquirente in quindici anni

Una casa a forma di elefante a quattro piani è visibile percorrendo la via di grande comunicazione Novolazanskoe vicino al villaggio di Ostrovtsy, nella Regione di Mosca.

È stata costruita nel 2009, in soli 8 mesi, come prova della robustezza del polistirolo espanso. La garanzia è di 300 anni.

Legion Media Legion Media

L’architetto e autore del progetto è Sergej Kozhuro, mentre il cliente un certo Aleksej Sorokin, che negli anni Novanta aveva uno stabilimento ad Astrakhan che produceva blocchi di polistirene espanso.

Come modello, Kozhuro ha utilizzato la statuetta di porcellana di una scatola di tè indiana, che è stata scansionata.

La casa è quindi, in un certo senso, una grande lattina di tè. Per inciso, il progetto originale prevedeva di realizzare una casa a forma di storione anziché di elefante…

Non è ancora stato trovato un acquirente per la casa-elefante, me per il villaggio di Ostrovtsy, la bizzarra casa è l'attrazione principale. Anche se, a quanto si dice, i vicini sono irritati da questo elefante che si vede dappertutto. Cosa ne pensate? Avreste preferito uno storione?

LEGGI ANCHE: Le dieci case più bizzarre della Russia (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale