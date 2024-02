Comprereste un calendario di bobybuilder siberiani? Perché no, se è per una buona causa! (FOTO)

Una fotografa ha convinto i muscolosi atleti a mettersi a nudo per raccogliere fondi per un rifugio per cani e gatti e sensibilizzare contro l’abbandono di animali

La fotografa Aleksandra Permjakova della città siberiana di Tjumen ha deciso di ripetere il successo del famoso calendario annuale dei vigili del fuoco australiani, il cui ricavato va in beneficenza. Ha scattato il suo calendario con i bodybuilder locali e tutti i proventi delle vendite saranno devoluti al rifugio per animali.

I partecipanti sono stati scelti per un motivo ben preciso: attirare il più possibile l’attenzione. Al servizio fotografico hanno partecipato in totale undici persone, molte delle quali sono risultate essere atleti professionisti, campioni di bodybuilding e allenatori. A loro si sono aggiunti anche degli animali: tre cani e tredici gatti.

La stessa fotografa afferma che in questo modo non solo si vuole attirare l’attenzione sui fondi da raccogliere, ma anche sollevare ancora una volta il problema dell’abbandono di animali, che è ancora molto attuale in Russia. Il denaro raccolto sarà utilizzato per pagare le cure degli animali nelle cliniche veterinarie e per acquistare le medicine necessarie.

LEGGI ANCHE: Quali animali domestici avevano i leader sovietici?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale