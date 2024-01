I frequentatori tipo degli Stagni del Patriarca, la “Soho di Mosca”, trasformati in bambole! (FOTO)

Russia Beyond

Il designer e artista Nidgus ha pubblicato un’altra collezione virtuale di bambole d’autore che ha per protagonisti i residenti della capitale russa. In precedenza, aveva già ironizzato sui visitatori di un negozio di alimentari russo e sui moscoviti tipo di vari quartieri. Questa volta, l’artista si è concentrato sui frequentatori di un quartiere d’élite: gli Stagni del Patriarca (in russo: Патриаршие пруды; “Patriárshie Prudý).

Gli Stagni del Patriarca, noti con il soprannome di “Pátriki” sono uno dei quartieri più conosciuti ed elitari della capitale, con ristoranti costosi, negozi, gallerie d’arte e un’atmosfera unica. La zona è diventata tale alla fine degli anni Dieci del Duemila ed è stata addirittura soprannominata la “Soho di Mosca”. Per questo motivo, non solo gli amanti delle passeggiate nel centro storico, ma anche coloro che sono curiosi di visitare il “centro del lusso” vengono a vedere come si vive da queste parti.

Ecco i tipi umani che si possono incontrare agli Stagni del Patriarca:

Una ragazza giovane e carina che va avanti e indietro sperando di finire negli obiettivi dei paparazzi

Un intervistatore che ha parlato con più persone “ricche” del direttore della rivista “Forbes”

Un corriere che consegna gli ordini dei ristoranti chic

Due ragazzi eleganti che si fanno i fatti loro

Una ragazza che, dopo aver fatto shopping al centro commerciale, è venuta qui con una borsa enorme

Un’impiegata che ha lasciato l’ufficio per la pausa pranzo diretta in uno dei ristoranti della zona

Una persona di San Pietroburgo, conosciuta in circoli ristretti, accidentalmente catturata dall’obiettivo della macchina fotografica

Un uomo di mezza età con un berretto a otto falde. L’unico che ha davvero i soldi in questa strada!



LEGGI ANCHE: Dicci in quale zona di Mosca vivi e ti diremo chi sei: questi bambolotti mostrano i moscoviti-tipo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale