Madre e figlio: dolcissime foto di animali russi e dei loro cuccioli

L’istinto materno è forte in tutte le specie: guardate mamma orsa, volpe saiga, renna, bisonte… mentre crescono i loro piccoli

Tutti i Paesi celebrano la festa della mamma in modo diverso. In Russia cade l’ultima domenica di novembre, mentre negli Stati Uniti e in molti Paesi europei è la seconda domenica di maggio. Ma noi crediamo che le madri meritino ogni giorno una festa. Possiamo celebrarla con queste fantastiche foto!

Un’orsa e i suoi cuccioli

Una femmina di bisonte europeo con il suo piccolo

Gite nel Caucaso

Una volpe e il suo volpacchiotto

Mamma saiga con i suoi piccoli

Mamma renna

