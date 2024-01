Perché in Urss i condomini erano tutti di colore grigio?

I tipici quartieri di palazzoni standard a pannelli prefabbricati si possono vedere in tutte le città della Russia e delle ex Repubbliche sovietiche. Ma come mai a livello cromatico c’era così tanto grigiore?

Le prime case prefabbricate furono costruite come esperimento architettonico.

Per esempio, la casa “traforata” (azhurnyj dom), costruita nel 1940 in Leningradskij prospekt a Mosca, è grigia sì, ma decorata con bellissime grate con motivi floreali che nascondono i balconi. Nel quartiere di Cherjomushki, dove pure si sperimentava con le case prefabbricate, gli spazi tra gli edifici erano impreziositi da fontane.

Elena Butko (CC BY-SA 4.0) Elena Butko (CC BY-SA 4.0)

LEGGI ANCHE: I più brillanti esperimenti degli architetti sovietici nel campo delle case popolari prefabbricate

Tuttavia, negli anni Cinquanta con la "lotta agli eccessi" di Khrushchev e l’edililizia di massa – le cosiddette “khrusciovki” (i palazzoni prefabbricati simbolo di quest’epoca) – inondarono il Paese.

LEGGI ANCHE: Così Khrushchev cercò di dare a ogni famiglia sovietica un appartamento

Nell’ambito delle tecnologie usate a quel tempo, i pannelli venivano verniciati non in fabbrica, ma direttamente in cantiere. I coloranti di qualità scarseggiavano, pertanto, la maggioranza degli edifici veniva pitturata con colori “poveri”, come, appunto, il grigio, il bianco o il beige.

In compenso, grazie all’edilizia di massa, milioni di persone ricevettero una casa. Chi prima risiedeva in una “kommunalka”, in coabitazione con altre famiglie, o era costretto a vivere in una baracca, ora aveva un appartamento vero, per giunta concesso gratuitamente dallo Stato.

Getty Images Getty Images

Da segnalare alcune “eccezioni cromatiche” per le facciate di questi palazzoni. Nelle città dell’Estremo Nord (Salekhard, Anadyr, Norilsk), tutti gli edifici (anche i prefabbricati), sono pitturati con colori vistosi per ovviare all’insufficienza di giorni di sole e di vegetazione.

Oggi gli edifici nelle città del freddo vengono decorati anche con enormi graffiti, dedicati alla vita del Nord.



LEGGI ANCHE: Perché la Russia dà l’impressione di essere così grigia?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale