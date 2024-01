I nomi russi degli anniversari di matrimonio, dal calicò al diamante

In Russia c’è un nome praticamente per ogni anniversario di nozze, da uno a novant’anni di vita insieme. Ecco come sono nate queste definizioni e il loro significato

Nella cultura russa è tradizione celebrare l’anniversario di matrimonio in base a un suo nome simbolico, definito dal materiale che denota metaforicamente il “livello” di legame degli sposi, in base agli anni trascorsi dalle nozze. Questo determina anche il tipo di regalo da farsi. La tradizione ha radici profonde nella storia, e molte coppie in Russia la osservano ancora oggi.

Un anno: nozze di calicò

Questo tessuto colorato e non troppo resistente dà il suo nome all’anniversario perché descrive al meglio la fase iniziale della vita matrimoniale.

Due anni: nozze di carta

Proprio come la carta, il legame tra coniugi al secondo anniversario non è considerato ancora abbastanza robusto. Questo nome, però, starebbe a simboleggiare anche un momento in cui è possibile riconsiderare i propri valori nella relazione, trovare un compromesso e vivere in armonia ripartendo da zero, come se ci si ritrovasse davanti a un foglio bianco.

Tre anni: nozze di pelle

Il matrimonio diventa più saldo e la relazione si modella sulla base delle esigenze dei coniugi. Secondo un’altra versione riguardo alle origini di questo nome, invece, i coniugi sono diventati così intimi che si percepiscono reciprocamente “a pelle”.

Quattro anni: nozze di lino

Il lino è stato scelto come simbolo di una relazione già abbastanza solida. Possiamo dire, infatti, che i destini dei coniugi si siano intrecciati come fili di lino in una tela.

Cinque anni: nozze di legno

In questa fase del matrimonio la famiglia è paragonata a un albero forte e possente che ha già piantato le sue solide radici nel terreno. Per questo il primo anniversario a cifra tonda viene chiamato in questo modo.

Dieci anni: nozze di stagno (ma anche della rosa)

Si tratta di un anniversario a tutti gli effetti, che ha due nomi, e di un traguardo molto importante per qualunque coppia sposata. Molto spesso il decimo anniversario di convivenza prende il nome dalla rosa, simbolo di amore, passione e affetto. Il fiore dovrebbe ricordare ai coniugi il loro forte amore reciproco, mentre le spine rappresentano le difficoltà che sono riusciti a superare.

Lo stagno, invece, denota la morbidezza e la flessibilità degli sposi, rammentando loro l’importanza di cercare compromessi.

Quindici anni: nozze di cristallo

Questo anniversario, per il quale si usa regalare agli sposi prodotti in vetro o cristallo, ha preso questo nome poiché a questo punto non dovrebbero esserci più segreti tra i coniugi. Sono trasparenti e aperti l’uno con l’altro, proprio come il cristallo.

Venti anni: nozze di porcellana

Questo anniversario descrive la relazione come un oggetto in porcellana bello e raffinato che i due sono riusciti a creare nel corso dei loro anni insieme. Allo stesso tempo, però, la porcellana è un materiale fragile e chi ha dato questo nome intendeva probabilmente mettere in guardia sul fatto che anche dopo vent’anni insieme è necessario continuare a impegnarsi nella relazione.

Venticinque anni: nozze d’argento

Per qualsiasi matrimonio questo anniversario rappresenta un traguardo molto importante ed è usanza celebrarlo in grande, poiché vivere un quarto di secolo con una persona amata è un enorme risultato. In questo caso l’argento simboleggia la raggiante e preziosa brillantezza di una relazione forte e stabile.

Trenta anni: nozze di perla

Fin dai tempi antichi, la perla è simbolo di purezza, di vera bellezza e di perfezione. Non è un caso, dunque, che abbia dato il suo nome a questo anniversario. Inoltre, il lungo processo di formazione delle perle nelle profondità del mare richiede tempo e pazienza.

Trentacinque anni: nozze di corallo o di tela

Così come il corallo necessita molto sforzo e tanto tempo per ottenere la sua forma solida, così una coppia richiede tempo per costruire una relazione salda e di fiducia. Mentre la tela – ma questo nome è usato molto più di rado per descrivere questo anniversario – simboleggia il comfort e il benessere in famiglia.

Quaranta anni: nozze di rubino

I rubini, che vengono regalati agli sposi in occasione di questo anniversario, simboleggiano le tante sfaccettature della relazione, nonché la passione e la sincerità dei sentimenti. Solitamente l’intera famiglia viene invitata per celebrare questa data, poiché è considerata una festa non solo per i coniugi, ma anche per quanti sono stati al loro fianco per tutti quegli anni.

Quarantacinque anni: nozze di zaffiro

Lo zaffiro è una pietra preziosa di alto livello (solo il diamante è più resistente!) e simboleggia l’inviolabilità dell’unione dei due sposi, nonché la loro prosperità.

Cinquanta anni: nozze d’oro

Mezzo secolo insieme! Solo con un grande lavoro si raggiunge questo traguardo, che ha un enorme valore e di cui l’oro è il simbolo.

Cinquantacinque anni: nozze di smeraldo

La consuetudine per tale anniversario è di regalare gioielli di smeraldo e augurare agli sposi una lunga vita, oltre che di amarsi e non invecchiare mai. Lo smeraldo in questo caso rappresenta l’eternità dell’amore e della vita.

Sessanta anni: nozze di diamante

Il diamante è il minerale più resistente del pianeta. Serve una grande quantità di impegno, pazienza e tempo per arrivare a sessant’anni di matrimonio e renderlo indistruttibile come questa pietra preziosa. Il nome di questo anniversario ha anche altre varianti, tra cui nozze di platino o di brillante.

Sessantacinque anni: nozze di ferro

Il nome fa sempre riferimento alla solidità del legame familiare tra i coniugi. L’usanza per questo anniversario prevede di regalare ornamenti in ferro per la casa.

Settanta anni: nozze di grazia

Raggiungere settant’anni di matrimonio è considerato un dono dall’alto, poiché raramente accade. La consuetudine vuole che in questo giorno figli, nipoti e pronipoti regalino alla coppia tutto ciò che desiderano. La varietà dei doni simboleggia le tante sfaccettature della vita trascorsa insieme.

