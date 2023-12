Breve storia dei leggendari biscotti “Jubilejnoe”

Russia Beyond

In Russia, tutti li conoscono e li mangiano. Questi biscotti di forma rettangolare, croccanti e moderatamente dolci, si possono consumare così come sono o mettendovi sopra del burro o una fettina di formaggio. Ideali con il tè, si possono dare ai bambini quando vanno a scuola, o portare in ufficio per fare uno spuntino

Le nonne russe, e forse anche le bisnonne, li adoravano. Venduti in una tipica confezione di colore rosso, i biscotti si potevano trovare praticamente in ogni casa dell’Urss. Oggi i biscotti vengono prodotti secondo la ricetta classica della fabbrica dolciaria “Bolshevik”.

Ma perché si chiamano “Jubilejnoe”? Piccolo spoiler: l’anniversario (jubilej) della Rivoluzione d’Ottobre non c’entra!

La storia del biscotto è molto più lunga di quanto si potrebbe supporre. La ricetta originale sarebbe stata creata come regalo alla famiglia imperiale da parte dei pasticcieri della casa commerciale francese “Siou fils et Cie”, fornitore ufficiale della corte imperiale, che aveva una fabbrica in Russia. Dopo la Rivoluzione, questa fabbrica, una tra le più note del Paese, fu nazionalizzata e rinominata “Bolshevik”.

I primi biscotti erano di forma ovale e si vendevano in una scatola che riportava i ritratti dei membri della famiglia imperiale, visto che furono lanciati in concomitanza con i 300 anni di regno della dinastia Romanov, nel 1913. La ricetta originale piaceva a tutti, pertanto anche i bolscevichi decisero di continuare la produzione.

In seguito, anche la Rivoluzione d’ottobre avrebbe lasciato la sua impronta nella storia dei biscotti: nel 1967, in occasione del 50° anniversario della Rivoluzione, fu lanciata una confezione con rombi rosso-bianchi che richiamavano l’arte dell’avanguardia russa.



