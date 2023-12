Dialetti della Russia: le parole tipiche di Nizhnij Novgorod

Anche se il russo ha meno varianti locali rispetto, ad esempio, all’italiano, questo non vuol dire che sul territorio non ci siano specificità fonetiche e lessicali

“Chaj, viktoria pospela… I tak mnogo, chto v tri vedra ne uberjotsa!" (Чай, виктория поспела… И так много, что в три ведра не уберется!)

Non avete capito? Allora non siete di Nizhnij Novgorod, perché proprio in questa città si dice “viktorija” (виктория) per indicare le fragole, mentre nel resto del paese le fragole si chiamano “klubnika” (клубника); “ubratsja” (убраться), che per gli altri è sinonimo di “far pulizie”, significa “bastare, stare dentro”, e “chaj” (чай) non significa “tè” (bevanda), ma “forse”. Quindi, la frase “Chaj, viktoria pospela… I tak mnogo, chto v tri vedra ne uberjotsa!" significa “Pare che le fragole siano mature… Ce ne sono così tante che non basteranno tre secchi”.

LEGGI ANCHE: Lingua russa: dieci regionalismi che probabilmente non avete mai sentito

Gli abitanti di Nizhnij Novgorod usano moltissime parole ed espressioni che soltanto loro capiscono. Per esempio:

Blondit (блондить) ovvero passeggiare;

Pomidora (помидора), pomodoro (a differenza della forma corretta, помидор, quelli di Nizhnij Novgorod usano il femminile);

Kak beshenaja tarashka (Как бешеная тарашка letteralmente Come un pesce impazzito) in fretta e furia, freneticamente;

Bez desjat’ chas (Без десять час letteralmente Senza dieci l’una) ovvero l’una meno dieci;

Udelat (уделать) ovvero provvedere, aggiustare (per la maggioranza, “уделать” significa “imporsi, avere la meglio, lasciare qualcuno con un palmo di naso”) ;

Pesok (песок, sabbia) sta per zucchero semolato.

LEGGI ANCHE: Ci sono dialetti nella lingua russa?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale