Bukhanka, il mitico 4x4 sovietico ora è anche in “limited edition”

Il nome ufficiale di questo fuoristrada spartano ma inarrestabile è UAZ-452, ma tutti lo chiamano con il soprannome “pagnotta”, per via della forma. Per i 65 anni dal lancio è stata messa sul mercato una miniserie da 120 esemplari

Per celebrare i 65 anni del suo celebre veicolo a quattro ruote motrici, soprannominato “Bukhanka”, cioè, “pagnotta”, la UAZ ha creato una nuova versione speciale che sarà prodotta in soli 120 esemplari. Tutti i veicoli di questa serie saranno di colore verde o giallo. Sulla fiancata sinistra ci sarà una targhetta con l’incisione “65 anni”.

Il mezzo avrà una batteria potenziata, paraurti speciali, un portapacchi da tetto con una scala di accesso e un verricello. I sedili saranno tappezzati in tessuto idrorepellente con cuciture doppie in bianco. All’interno, per comodità dei passeggeri, è previsto un grande tavolino ribaltabile. Il veicolo potrà ospitare a bordo fino a sette persone.

La nuova versione ha il classico cambio manuale a 5 marce e un motore aspirato a benzina da 2,7 litri. I prezzi partono da 1,6 milioni di rubli (circa 16 mila euro al cambio di inizio novembre 2023).

La “Pagnotta” è apprezzata per la semplicità, la facilità di riparazione e le eccellenti qualità in fuoristrada. Il soprannome è dovuto alla forma della carrozzeria che, in effetti, ricorda una pagnotta di pane nero.



