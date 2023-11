Cinque fatti curiosi da conoscere su Mosca

Sapete che in città c’è un parco con gli alci? E quante biblioteche ci sono secondo voi? E perché in metropolitana i treni vengono annunciati a volte da una voce femminile e a volte da una maschile?

1 / Mosca ha il maggior numero di biblioteche al mondo

Sergej Guneev/Sputnik Sergej Guneev/Sputnik

La capitale russa detiene il record mondiale del numero di biblioteche: a Mosca ce ne sono più di 500. Tra queste c’è la Biblioteca di Stato russa, con la più grande collezione di libri di tutta Europa. Contiene più di 48 milioni di libri, articoli scientifici e riviste. Questa collezione è anche la seconda più grande al mondo; il primo posto è occupato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti con 164 milioni di unità librarie.

2 / A Mosca puoi incontrare gli alci

Evgenij Biyatov/Sputnik Evgenij Biyatov/Sputnik

Insieme ai cinghiali, vivono nel Parco nazionale dell’Isola degli Alci. Anche la riserva stessa è notevole: il parco con flora e fauna della taiga si trova proprio all’interno della città.

Vengono organizzate escursioni, e, pagando una piccola somma, si può camminare e osservare la natura incontaminata della regione di Mosca. Sul territorio della riserva si trova anche la Biostazione degli alci, dove i visitatori possono conoscere le caratteristiche degli alci e vederli da vicino.

3 / Il Cremlino ha un cimitero enorme

Sergej Pyatakov/Sputnik Sergej Pyatakov/Sputnik

La prima sepoltura di massa vicino alle mura della fortezza del Cremlino ebbe luogo dopo la Rivoluzione del 1917. Vi furono sepolti personaggi di spicco dello Stato, capi militari e anche cittadini stranieri che contribuirono allo sviluppo delle idee comuniste, come ad esempio lo scrittore John Reed e il fondatore del Partito Comunista del Giappone Sen Katayama.

Oggi la Necropoli del Cremlino ospita 115 urne con le ceneri e l’attrazione principale di questo luogo era il mausoleo, dove ancora oggi riposa il leader della rivoluzione comunista Lenin.

Tra l’altro, il Cremlino è anche uno dei più grandi musei del mondo: la sua superficie è di 28 ettari (0,28 chilometri quadrati).

4 / Nella metropolitana di Mosca le stazioni sono annunciate da voci diverse e c’è un motivo

Aleksej Mayshev/Sputnik Aleksej Mayshev/Sputnik

Nella metropolitana di Mosca, le stazioni possono essere annunciate da una voce maschile o femminile. La spiegazione è che la voce maschile annuncia le stazioni quando si va dal centro alla periferia e in senso orario sulle linee ad anello, mentre la voce femminile, al contrario, se si va dalla periferia al centro e in senso antiorario. Questo è stato fatto per consentire alle persone non vedenti di orientarsi meglio nella metropolitana.

5 / È possibile raggiungere il Mar Glaciale Artico da Mosca via acqua

Moskva agency Moskva agency

Dalla capitale partono regolarmente crociere turistiche verso il Mar Bianco e ritorno. Questo mare fa parte del Mar Glaciale Artico.

Il fiume Moscova fa parte del bacino del Volga (uno dei fiumi più grandi del Paese), quindi è possibile attraversare tutta la parte nord-occidentale della Russia via acqua. Il viaggio di sola andata dura in media 6-7 giorni. Spesso la crociera non si limita a raggiungere le rive del Mar Bianco, ma fa anche tappa alle isole Solovetskie.



