Come fa uno straniero ad affittare casa in Russia per un periodo breve o lungo?

Vi spieghiamo dove cercare gli annunci (visto che i portali occidentali non sono più attivi), qual è una caparra legittima, come non imbattersi in truffatori, e molto altro che troverete interessante se state cercando un appartamento in Russia

Dove trovare gli annunci?

Ci sono diversi modi per cercare un alloggio: via internet o tramite un’agenzia immobiliare.

La prima opzione è abbastanza semplice: sul web o scaricando un’applicazione si cerca un’opzione adatta, si contatta il proprietario e si paga. I servizi più diffusi sono CIAN, Avito e Yandex Nedvizhimost: è possibile trovare un appartamento ancora prima di arrivare nel Paese.

Questo metodo vi permette di evitare gli intermediari e di contattare direttamente i proprietari degli appartamenti (basta usare i filtri). Risparmierete sui servizi dell’agente ma tutto il lavoro ricadrà sulle vostre spalle.

Aleksej Zotov/TASS Aleksej Zotov/TASS

Un’altra piattaforma per gli annunci sono i social network. In molte città esistono gruppi tematici sull’affitto di alloggi. Ad esempio, per Mosca c’è la comunità “Flats for friends” (potete pubblicare la vostra richiesta e aspettare le risposte dei proprietari).

L’opzione con gli agenti immobiliari è più costosa e un po’ più complicata, perché è già necessario essere sul territorio della Russia. Tuttavia, presuppone che tutto il lavoro di ricerca venga svolto per voi, anche se per questo è necessario pagare una commissione. Ogni agenzia ha le proprie tariffe, ma spesso il costo della ricerca di un alloggio tramite un agente immobiliare corrisponde al costo di un mese di affitto.

Come affittare un appartamento per un lungo periodo?

Avete trovato un’opzione adatta e state pensando di affittare per un lungo periodo. Il prezzo vi soddisfa e siete pronti a mettervi in contatto con il proprietario. Tuttavia, il prezzo indicato nell’annuncio potrebbe non essere quello finale.

Bollette

Alcuni proprietari indicano solo l’affitto, che non comprende le utenze (luce, acqua, gas e spese di condominio), internet o la TV. Verificate al momento dell’incontro cosa è incluso nell’affitto e cosa dovrete pagare in più.

Aleksej Sukhorukov/Sputnik Aleksej Sukhorukov/Sputnik

Il costo delle utenze oscilla solitamente tra i 2 e i 6 mila rubli al mese (da 20 a 60 euro, al cambio di fine ottobre 2023), e può variare a seconda del periodo dell’anno, a causa del riscaldamento. La stagione del riscaldamento inizia a ottobre e termina ad aprile; molte case in Russia hanno il riscaldamento centralizzato, quindi dovrete sempre pagarlo: nelle case con riscaldamento centralizzato non può essere spento o acceso a piacimento.

LEGGI ANCHE: Come funziona il riscaldamento in Russia e perché nelle case c’è un caldo dannato?

Contratto

Per gli affitti a lungo termine, un contratto è d’obbligo: protegge i vostri diritti e quelli del proprietario. Assicuratevi che nel contratto sia specificato l’indirizzo e cosa state affittando: se si tratta di un appartamento, deve esserci scritto appartamento (квартира).

Nel contratto, assicuratevi di specificare il prezzo dell’affitto, il deposito (ne parleremo più avanti), la durata del contratto, la responsabilità delle parti e le visite (quanto il proprietario può controllare l’alloggio e quanto preavviso deve dare per la sua visita).

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Se nel contratto non viene specificata la durata, si ritiene che il contratto sia firmato per 5 anni.

In Russia esiste la pratica di firmare contratti non per un anno, ma per 11 mesi (presumibilmente perché questo permette al proprietario di non pagare le tasse sull’affitto). In effetti, è obbligatorio registrare il contratto presso il Servizio fiscale se l’appartamento è affittato da un’azienda e non da una persona privata. Ma non tutti i proprietari entrano nei dettagli e preferiscono “proteggersi” da una multa con un contratto di 11 mesi.

Deposito

È possibile che vi venga chiesto di pagare un deposito al momento della firma del contratto. Si tratta di un pagamento anticipati per assicurarsi che rispettiate i termini del contratto. E, se danneggiate la proprietà, il deposito sarà destinato alla sostituzione dell’oggetto danneggiato. Per legge, la cauzione deve essere restituita al momento del trasloco, se le regole sono state rispettate. L’importo del deposito è stabilito dal proprietario stesso e può essere pari al 20% dell’affitto mensile o fino al 200% (anche questo rientra nella norma).

Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

Tuttavia, se l’importo del deposito richiesto è troppo alto (5-6 mesi di affitto), chiedete le ragioni e leggete con più attenzione il contratto: questo pagamento deve essere specificato.

Certificato (Inventario)

È un documento importante che viene firmato insieme al contratto al momento del trasloco e poi al momento in cui ve ne andate. È un inventario di tutto ciò che si trova nell’appartamento: mobili, attrezzature, danni preesistenti. Protegge da rivendicazioni illegali in caso di conflitto con il proprietario durante l’affitto.

Devo registrarmi in un appartamento?

E la cosa più importante: i cittadini stranieri devono registrarsi temporaneamente o permanentemente nel luogo di residenza, cioè all’indirizzo in cui vogliono affittare un alloggio. La registrazione dovrebbe essere effettuata dal padrone di casa, in quanto è lui il proprietario, ma non tutti sono disposti a registrare un estraneo nel suo appartamento, anche se temporaneamente. Se il padrone di casa è d’accordo, è necessario avere un pacchetto di documenti: passaporto, modulo compitlato, visto e carta d’immigrazione. La registrazione è assolutamente gratuita e viene effettuata entro un giorno lavorativo.

fizkes/Getty Images fizkes/Getty Images

Come affittare un appartamento per un breve periodo?

Affittare un appartamento per un breve periodo è più facile. Si può fare tramite un sito web di prenotazione di alloggi a breve termine. Ma tenete conto del fatto che quelli occidentali più noti (Booking, Airbnb…) non funzionano più in Russia.

Il più noto tra gli omologhi russi è Ostrovok. Quando si prenota attraverso il sito, non è necessario firmare un contratto di affitto.

È possibile trovare alloggi a breve termine anche sui succitati CIAN, Avito e Yandex Nedvizhimost (selezionando “affitto giornaliero” nel filtro: посуточно). Avere un contratto o no dipende da voi. Nella maggior parte dei casi, il proprietario chiede un pagamento anticipato del 100% per l’intero periodo di soggiorno, ma non è necessario pagare le utenze, internet o la TV. Nella maggior parte dei casi non è richiestщ nemmeno il deposito.

A cosa prestare attenzione?

Quando si cerca un appartamento su Internet, vale la pena studiare attentamente gli annunci. Dovrebbero contenere tutte le informazioni di base sul locale: l’importo dell’affitto, la durata, un elenco delle attrezzature disponibili, oltre a foto dell’appartamento stesso: più ce ne sono, meglio è. Vale anche la pena di controllare la data della pubblicazione, perché se non riescono ad affittare da molto tempo, forse c’è qualcosa che non va.

C’è anche la possibilità di imbattersi in truffatori, quindi abbiamo preparato un piccolo elenco di segnali che potete usare per riconoscerli:

Prezzo troppo basso. Se il prezzo di affitto si discosta dalla media del 20% o più, senza difetti visibili nei locali, è meglio diffidare: forse i difetti ci sono e si vedranno in seguito.

Il deposito troppo alto. Non dovrebbe superare il costo di 2 mesi di affitto, altrimenti c’è il rischio che il proprietario vi sfratti restituendo solo una parte della caparra, portando come scusa “danni all’immobile”.

Richieste di avere il passaporto o le coordinate bancarie prima che vediate l’appartamento. Esiste il rischio elevato che i vostri dati personali vengano utilizzati per scopi illegali.

Richiesta di un passaporto come garanzia. Non date mai i vostri documenti personali come garanzia: è illegale.

Pagamento anticipato prima di vedere l’appartamento. Di solito il pretesto per il pagamento anticipato è che ci sono già molte persone che vogliono questo appartamento, e si suppone che sarete in grado di occuparlo subito. Non credeteci: qualsiasi importo per l’affitto di un alloggio deve essere specificato nel contratto, e prima di vedere l’appartamento meglio non pagare nulla, perché i vostri soldi possono semplicemente sparire.

Il proprietario si rifiuta di mostrare i documenti dell’appartamento. Questo significa che non può confermare i suoi diritti sull’alloggio, cosa che in futuro può trasformarsi in problemi.

Il proprietario non vuole firmare un contratto. Un proprietario onesto non si offrirà mai di crederci sulla parola né proporrà solo una stretta di mano, perché per lui il contratto è una garanzia che sarà pagato correttamente e che in caso di conflitto sarà in grado di difendere i suoi diritti.



LEGGI ANCHE: Come ottenere il Permesso di soggiorno comprando un immobile in Russia

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale