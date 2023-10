Quali aiuti statali ottiene chi ha un bambino in Russia?

Oltre ai sussidi statali, molte regioni hanno i loro regali per i nuovi piccoli russi. Abitualmente si tratta di una scatola con un set di vestitini, pannolini e varie cose necessarie per i bebè, ma nelle regioni del Nord il contributo può essere anche una tradizionale tenda…

La Russia ha un gran numero di programmi a sostegno delle famiglie con bambini. Indipendentemente dal luogo di nascita, i russi ricevono pagamenti statali, ma ogni regione ha poi dei suoi bonus aggiuntivi.

Capitale di maternità e benefit

Il principale sussidio statale è il “capitale di maternità” (“материнский капитал”), che può essere speso per l’acquisto di un appartamento, la costruzione di una casa o l’istruzione del bambino. Nel 2023 ammonta a 586.946 rubli (circa 5.730 euro, al cambio di fine ottobre) per il primo figlio e di 775.628 rubli (7.570 euro) per il secondo, se la madre non ha ricevuto soldi per il primo, mentre se li ha ricevuti è di 188.681 rubli (1.840 euro).

Sergej Bulkin/NEWS.ru/TASS Sergej Bulkin/NEWS.ru/TASS

Inoltre, viene corrisposto anche un “versamento una tantum per la nascita di un figlio (единовременная выплата при рождении ребёнка, che nel 2023 è pari a 22.909 rubli (223 euro). Bisogna richiederlo entro sei mesi dalla nascita del bambino.

Dalla nascita del bambino fino all’età di un anno e mezzo, la madre (o il padre) riceve poi un sussidio mensile per la cura dei figli, pari al 40% del suo guadagno medio, ma non superiore a 33.281 rubli (325 euro).

Sono previsti altri aiuti per le famiglie a basso reddito e per le famiglie con molti figli. Ma la somma sarà diversa in ogni regione.

Scatole regalo

In circa trenta regioni della Russia, alla nascita di un bambino i neo genitori ricevono in regalo un set di cose essenziali per l’infanzia. Il primo soggetto della Federazione a farlo è stata Mosca, poi se ne sono aggiunte altre. I set sono diversi, ma di solito tutte le cose sono di colori universali, adatti a entrambi i sessi.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

A Mosca e nei posti vicini alla capitale si tratta di grandi scatole con vestiti, pannolini, termometri, biancheria da letto e set da bagno. È possibile non ricevere un set e ottenere invece al suo posto un sussidio di 20.000 rubli (195 euro). Ma i genitori moscoviti dicono che il set fornito costa all’incirca quella cifra e che le cose che contiene sono di buona qualità.

Ufficio stampa Ufficio stampa

I giovani genitori del Circondario autonomo Jamalo-Nenets ricevono una scatola con il simbolo della regione, un orso bianco. All’interno, oltre a pannolini, biberon e lenzuola, si trovano tute invernali, cappelli pesanti e una coperta. Il tutto è decorato con orsetti così carini che anche voi sareste voluti nascere nello Jamal. Invece di un set, è possibile scegliere un certificato per l’acquisto di articoli per bambini del valore di 32 mila rubli (311 euro).

Ufficio stampa Ufficio stampa

Sempre nello Jamal, dove vivono le famiglie delle popolazioni indigene del Nord (Nenets, Khanty, Selkupi), esiste anche il “capitale del chum”. Le famiglie nomadi alla nascita del terzo figlio o successivo ricevono un set per montare un chum. Comprende una stufa, pali, tavole per il pavimento, pelli, teloni e slitte. Il valore totale è di 500.000 rubli (4.860 euro) e viene dato una sola volta.

Ufficio stampa Ufficio stampa

Oltre ai vestiti e ai prodotti per l’igiene, la scatola della regione di Tver contiene molte piccole cose necessarie: scaldabiberon, forbici, pettini, detergenti per biberon e tettarelle…

Governo di Tverskaya oblast Governo di Tverskaya oblast

Nella regione di Samara questi set vengono dati solo al primo figlio, in Tatarstan e in Jacuzia solo alle famiglie a basso reddito.

I negozi

In alcune regioni della Russia, al posto delle scatole, le famiglie ricevono dei certificati al momento della dimissione dall’ospedale, che possono essere spesi per acquistare le cose per il bambino. Per esempio, a Khanty-Mansijsk danno una carta regalo del valore nominale di 20.000 rubli (195 euro).

Governo di Tverskaya oblast Governo di Tverskaya oblast

A San Pietroburgo, i sussidi regionali vengono trasferiti sulla carta “Detskaja” (“Infantile”), che può essere utilizzata per pagare i prodotti sia nei negozi speciali che negli ipermercati con reparti per bambini. L’importo dei pagamenti nel 2023 va da 39.000 (380 euro) a 65.000 rubli (633 euro), a seconda del numero di bambini.

Bonus per madri giovani e per i gemelli

Se vivete a regione di Perm e avete dei gemelli (o più figli contemporaneamente), le autorità regionali vi pagheranno 122.000 rubli (1.188 euro) per ogni figlio, oltre a darvi un set di regali.

Ufficio stampa Ufficio stampa

A Volgograd, le donne che partoriscono il primo figlio prima del compimento dei 24 anni riceveranno 50.000 rubli (487 euro) dalla regione, oltre ai pagamenti statali. Lo stesso importo viene corrisposto alle donne delle famiglie a basso reddito, che, indipendentemente dall’età, danno alla luce un secondo figlio quando il primo non ha ancora compiuto tre anni. E se in una famiglia a basso reddito nasce un terzo figlio, le famiglia riceve un “capitale parentale” dell’importo di 70.000 rubli (680 euro).

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Terra per il terzo figlio

In Russia, le famiglie numerose (cioè con tre o più figli) possono ricevere dallo Stato anche un pezzo di terra nella loro regione. Tuttavia, le condizioni per ottenerlo sono diverse ovunque.

Valerij Sharifulin/TASS Valerij Sharifulin/TASS

Ad esempio, nella regione di Mosca, solo la famiglia che non possiede ancora un terreno può ottenerne uno. Nella regione di Rostov, solo le famiglie a basso reddito lo possono ottenere. Nel Territorio di Krasnojarsk si può ottenere un appezzamento, ma non entro i confini della città di Krasnojarsk. In alcune regioni si offre in alternativa un certificato al posto della terra.



