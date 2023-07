Il ritorno della tradizione: come vestirsi alla moda in “stile russo” (FOTO)

Sono sempre più di tendenza, in Russia, capi di abbigliamento antico slavi, sapientemente indossati assieme a elementi casual dell’abbigliamento contemporaneo

L’interesse per gli abiti antichi sta vivendo un vero rinascimento in Russia. Le persone stanno ripensando le tradizioni; vengono confezionati capi di abbigliamento sulla base di vesti storiche, e i russi sanno come abbinarli perfettamente con ciò che siamo abituati a indossare ogni giorno. Così kosovorotki, caftani e corone stanno tornando negli armadi…

Utilizzare gli ornamenti

@luba_teptsova; @berezka_rulit @luba_teptsova; @berezka_rulit

Gli ornamenti erano ampiamente utilizzati in Russia per decorare abiti e scarpe. Ora la conoscenza dei significati degli ornamenti è appannaggio degli studiosi, mentre gli stilisti moderni li usano semplicemente come decorazione. Si possono trovare felpe con cappuccio, borse e jeans con disegni tradizionali russi.

Indossare corone e nastri

@kotoma.brand @kotoma.brand

Tutti conoscono i kokoshnik, ma in Russia si indossavano anche le corone. La differenza è che il kokoshnik era indossato dalle donne sposate, mentre la corona era per le ragazze. Una corona è più piccola di un kokoshnik, quindi può facilmente sostituire un cerchietto per capelli.

@zbfolk @zbfolk

Le ragazze intrecciavano nastri nelle trecce per mostrare la loro disponibilità al matrimonio. Le contadine ricche potevano indossare diversi nastri di seta nelle trecce, e le ragazze decoravano da sole le estremità, sottolineando la loro individualità. Poi, quando si sposavano, regalavano i nastri alle amiche. Oggi non è necessario saper intrecciare i nastri: si possono trovare nastri con elastici.

Sottogonna, ponjova e cintura

@ternika_craft @ternika_craft

Se indossate gonne lunghe, potete renderle più interessanti indossando una sottogonna leggermente più lunga. In Siberia era chiamata “nizik” e veniva indossata sotto la gonna o il sarafan.

Un altro elemento del costume popolare che può essere facilmente inserito in un guardaroba contemporaneo è un velo detto “ponjova”: si tratta di una seconda gonna indossata sopra un indumento. Le metà della ponjova non sono cucite insieme e la gonna principale è visibile nelle fessure. Il velo può essere festivo, quotidiano o da lutto, a seconda della decorazione e del taglio.

@emelyanova_market @emelyanova_market

Al posto della cintura si può indossare una fascia. Era l’elemento più importante del costume russo: si credeva che la cintura proteggesse dal male e non veniva tolta nemmeno durante il bagno. Ad essa erano associate molte credenze e rituali. Ad esempio, le donne incinte indossavano la cintura del marito per proteggere se stesse e il loro bambino.

@luba_teptsova @luba_teptsova

I caftani

@berezka_rulit @berezka_rulit

Il caftano è un indumento esterno indossato da entrambi i sessi in primavera e in autunno. Si differenziano per taglio, finitura e materiale, per cui è possibile trovare una variante adatta a tutti i gusti e sostituire il trench con un caftano.

Gioielli tradizionali

@cosmicbead @cosmicbead

È facile trovare repliche di gioielli d’epoca o pezzi moderni basati su motivi, come gli orecchini di porcellana della seconda foto.

Kosovorotka con i jeans

@sovorotka @sovorotka

Storicamente, la kosovorotka è una camicia da uomo, ma oggi viene indossata anche dalle donne. A proposito, il taglio della camicia deve essere esclusivamente sul lato sinistro.



