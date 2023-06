Come rimanere in contatto con Russia Beyond sui social media

Russia Beyond sta affrontando sfide complesse. La nostra pagina Facebook in italiano, “Russia Beyond it”, che conta oltre 96 mila page like e 109 mila follower, è attualmente sottoposta a un significativo divieto di accesso. Di conseguenza, potreste aver notato che i nostri post non appaiono nel vostro feed, anche se siete iscritti. Allo stesso modo, il nostro account Instagram, che volevamo potenziare, non è più consigliato ai nuovi utenti.

Meta Platforms (una società riconosciuta come organizzazione estremista in Russia) ha etichettato i nostri account come “media controllati dallo Stato russo”. Questa definizione non è corretta. Sebbene Russia Beyond riceva finanziamenti dal bilancio statale, non promuoviamo alcun programma politico nei nostri contenuti e non siamo controllati da funzionari statali in alcun modo.

Ciononostante, anche il nostro sito web e gli altri account sui social media sono a rischio di ulteriori restrizioni o divieti.

Tuttavia, il nostro impegno a condividere il variegato spettro della storia, della cultura, della cucina russa e altro ancora, rimane forte. I nostri contenuti vanno oltre l’attuale clima politico globale e vogliamo che continuiate a goderne e a condividerli.

Come potete quindi rimanere aggiornati sui nostri ultimi articoli e sulle curiosità sulla Russia?

Vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram “Russia Beyond in italiano”, la nostra piattaforma principale in questo momento. Ci rendiamo conto che potrebbe essere necessario installare l’app Telegram (qui qualche dritta tecnica) e registrarsi, se non l’avete mai fatto prima. Tuttavia, i vantaggi del nostro canale Telegram superano il fastidio di questi passaggi iniziali. Ecco perché:

Accesso ininterrotto: Con il nostro canale Telegram, avrete accesso diretto ai nostri contenuti senza restrizioni o divieti. In questo modo, sarete sicuri di essere sempre aggiornati, indipendentemente dalle politiche di altre piattaforme di social media.

Aggiornamenti tempestivi: Telegram ci permette di condividere con voi aggiornamenti in tempo reale. Ogni volta che pubblichiamo un nuovo articolo o un fatto interessante, sarete tra i primi a saperlo.

Comunicazione facile: Telegram offre una piattaforma semplice e intuitiva. È facile da navigare e potete interagire con ogni post, condividere i vostri pensieri e fare domande (ci piace molto quando lo fate e vi risponderemo!). Abbiamo anche una chat dedicata collegata al canale, dove discutiamo degli articoli, rispondiamo a domande sulla vita e sui viaggi in Russia, scambiamo esperienze con i lettori e pubblichiamo molti contenuti aggiuntivi!

Privacy: Telegram si impegna a garantire la privacy e la sicurezza degli utenti. I vostri dati non saranno condivisi con terze parti o utilizzati per annunci pubblicitari mirati.

Contenuti esclusivi: Abbiamo iniziato a condividere sul nostro canale Telegram contenuti esclusivi che non saranno disponibili altrove, neppure sul sito!

Per andare al nostro canale Telegram potete anche semplicemente inquadrare con il vostro telefonino questo Qr Code.

Oltre a Telegram, è possibile poi iscriversi alla nostra newsletter settimanale che vi arriverà via e-mail. Potete infine attivare le notifiche push sul nostro sito web.

Per finire, vogliamo estendere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri fedeli lettori. Il vostro sostegno significa tutto per noi e apprezziamo davvero tutte le e-mail, i commenti e i messaggi di apprezzamento che continuate a inviarci!

Quindi, rimanete connessi e informati!

Il team di Russia Beyond

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale