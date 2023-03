Seguiteci su Telegram!

Cari lettori!

Nel mondo di oggi, per i giornalisti non è sufficiente scrivere buoni articoli nella speranza che il pubblico li trovi da solo. Bisogna impegnarsi a fondo per farsi notare e leggere. Nella realtà contemporanea, noi media dipendiamo fortemente dagli algoritmi e da poco trasparenti e poco neutrali blocchi operati dai social media.

Per questo motivo, ci stiamo concentrando sempre più sulla piattaforma Telegram. Si tratta di un servizio di messaggistica istantanea e broadcasting basato su cloud sviluppato da Pavel Durov (1984-), un imprenditore originario della Russia, che ora vive a Dubai e sta sviluppando Telegram come piattaforma internazionale. Telegram è un messenger veloce e sicuro che non utilizza algoritmi per fornire informazioni, e non è stato riscontrato finora da parte sua il commercio o l’uso improprio di dati personali o la presenza di collegamenti con i servizi di intelligence (anche se questo non garantisce al 100% che ciò non possa accadere in futuro).

L’assenza di algoritmi in Telegram consente agli utenti di controllare più consapevolmente il proprio consumo di media e di non perdere informazioni importanti dai canali a cui sono iscritti. Investiremo sempre di più nello sviluppo del canale Telegram “Russia Beyond in italiano”, pubblicandovi molti brevi fatti, video interessanti, sondaggi, quiz e foto sulla cultura e la storia russa, in modo che non dobbiate cliccare sui link e andare sul sito web.

Sul nostro canale c’è anche una chat room, che è diventata una comunità indipendente, dove i nostri lettori possono commentare le nostre pubblicazioni, fare domande a noi e agli altri, ricevere consigli su come imparare il russo o viaggiare in Russia e trovare persone che la pensano allo stesso modo.

Se non vi siete ancora iscritti al nostro canale Telegram, vi invitiamo a farlo subito: https://t.me/russiabeyond_it

E cercate di farci conoscere a chi è interessato alla Russia! Grazie per la vostra attenzione e fiducia, vi vogliamo bene!

* * *

Se Telegram non è ancora installato sul vostro telefono o tablet, potete farlo seguendo questi link:

https://telegram.org/dl/android Android (Google Play)

https://telegram.org/dl/android/apk APK Android

https://telegram.org/dl/ios iPhone e iPad

https://telegram.org/dl/wp Windows Phone

Per PC o laptop:

https://desktop.telegram.org Windows/Mac/Linux

https://macos.telegram.org MacOS

Versione online, visualizzabile da browser:

https://telegram.org/dl/webogram versione base

https://telegram.org/dl/webogram/ estensione di Google Chrome

