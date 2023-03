Come giocare a “Piramide russa”, la sfida definitiva per gli amanti del biliardo

Il “Pyramid”, o “Russian Pyramid Billiard”, noto in Italia anche come “piramide russa”, è una variante molto popolare del biliardo, notoriamente difficile da padroneggiare alla perfezione.

Un gioco diverso

La “piramide russa” è apparsa come varietà a sé stante del gioco del biliardo all’incirca nel XVIII secolo, in Russia. Ha guadagnato una notevole popolarità nell’Impero russo e, secoli dopo, è rimasta un gioco popolare, soprattutto negli Stati post-sovietici, in Finlandia, Polonia, Mongolia e Grecia, ma anche altrove nel mondo.

Questa versione russa del biliardo presenta alcune caratteristiche uniche che la distinguono da altre varianti popolari del gioco, come il Biliardo americano (Pool billiard games) o lo snooker (molto diffuso soprattutto nel Regno Unito, in Irlanda e in alcuni paesi del Commonwealth). La “piramide russa” si gioca su tavoli di 370 cm per 180 cm. Le bilie di questa versione del gioco sono di dimensioni maggiori, con un diametro di circa 68 mm, a differenza delle palle standard del pool americano che misurano solo 57 mm (2 pollici e 1/4).

Anche il loro peso è diverso. Per la versione russa si utilizzano palle da 280-285 grammi, mentre i giocatori di biliardo americano usano bilie da 160-170 grammi. In totale, ci sono 15 bilie numerate e una non numerata. Le bilie standard sono di colore bianco, mentre la palla battente è l’unica a differire per colore e a essere non numerata in questa versione del gioco.

Gli “scacchi del biliardo”

Tuttavia, ciò che distingue veramente la “piramide russa” da altre varianti del gioco è la dimensione delle buche, soprattutto in proporzione alle dimensioni delle palle.

Il tavolo da 370 cm ha sei buche che sono solo pochi millimetri più larghe delle palline. Di conseguenza, il gioco richiede ai giocatori una maggiore abilità, un’estrema precisione e un’altissima accuratezza nell’impatto.

La “piramide russa” viene talvolta definita “gli scacchi del biliardo” a causa del grado di pensiero strategico richiesto per avere la meglio con un particolare sistema di punteggio.

Per vincere nel gioco della “piramide russa”, un giocatore deve totalizzare 71 punti. Tuttavia, in questa versione del biliardo il giocatore conta i punti in base ai numeri scritti sulle bilie e non alla quantità complessiva di palle che finiscono in buca. Inoltre, i giocatori possono usare solo la palla colorata come battente e non le altre.

La “piramide russa” è la variante più popolare del biliardo russo, ma non l’unica. Le altre due varianti più conosciute e praticate in Russia e nei Paesi ex sovietici sono la “piramide di Mosca” (moskóvskaja piramída”) e l’“amerikánka” (letteralmente: ”americana”, che sono un po’ più facili da giocare, grazie alle regole diverse.

Nel gioco della “piramide di Mosca”, l’obiettivo è quello di essere il primo a imbucare otto palle, indipendentemente dal loro punteggio, utilizzando solo la bilia battente per colpire. Nella cosiddetta “amerikanka”, il giocatore cerca di imbucare tutte e otto le palle, indipendentemente dal loro punteggio, ma gli è permesso di usare qualsiasi palla a suo piacimento come battente.

