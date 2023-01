Cinque curiosità sui ratti talpa ciechi della Russia che scavano interi labirinti sottoterra

La maggior parte dei roditori Spalaci (Spalax), o ratti talpa, vive in Europa orientale e in Asia. In Russia, si possono trovare anche nelle zone del permafrost.

1 / I ratti talpa più grandi

Un ratto talpa dell'area del Mar Nero, 1837 SSPL/Getty Images SSPL/Getty Images

In Russia vivono due delle cinque specie di ratti talpa esistenti: quella comune e quella gigante. Entrambe le specie sono più grandi dei loro parenti: lo Spalace comune raggiunge un peso di 700 grammi, mentre lo Spalace gigante può superare 1 chilo! Si tratta di una taglia 10 volte superiore a quella di una talpa!

I ratti talpa comuni sono diffusi nella regione del Volga, nel Caucaso settentrionale e nelle steppe meridionali della Russia. Quelli giganti vivono nelle stesse zone oltre che nelle aree montuose degli Urali, comprese le terre del permafrost. Alcuni scienziati li distinguono come una specie separata di Spalax uralensis.

2 / Non ha bisogno di occhi

Legion Media Legion Media

A guardarlo, sembra che abbia appena chiuso gli occhi… in realtà, gli occhi non li ha affatto! Non ne ha bisogno perché vive sempre sottoterra, nutrendosi delle radici delle piante. Tutto ciò di cui ha bisogno per vivere è un orecchio, nascosto sotto la sua pelliccia grigia, e gli enormi denti anteriori, che usa per scavare e mangiare.

3 / È un architetto per natura

Legion Media Legion Media

Questo animaletto trascorre praticamente tutta la vita sottoterra, scavando buche. Vive da solo e scava un intero sistema di passaggi e cunicoli sotterranei ramificati. Il più delle volte le sue tane sono composte da due livelli; quello superiore è profondo 20 centimetri: lì raccoglie il cibo che viene poi portato nei depositi al livello inferiore, che si trova a 3-4 metri di profondità. In media, un animale accumula fino a 10 kg di riserve durante l'inverno.

4 / Molto probabilmente non ne avete mai visto uno

I ratti talpa si avvicinano di rado alla superficie del terreno. A volte, qualche cane scavando ne individua la tana. E che sorpresa quando si scopre che il giardino di casa è diventato l’habitat preferito di qualche colonia di questi animaletti! In un ettaro di terreno possono vivere fino a 20 esemplari, ognuno dei quali scava grandi cunicoli, entrate e uscite. Di solito non frequentano i terreni arati, perché evitano il rumore e le vibrazioni delle macchine agricole, ma possono tranquillamente insediarsi in un giardino... in questo caso, dite pure addio al vostro raccolto di patate, carote e cipolle, e ai vostri tulipani, perché se li mangeranno tutti!

5 / Alcuni sono protetti

Legion Media Legion Media

Gli Spalax sono una specie incredibilmente comune. Gli appassionati di giardinaggio li combattono costantemente, spesso senza risultati… Questi roditori infatti non hanno paura di nulla, tranne che dei rumori, per cui ancora oggi c’è chi utilizza dei dispositivi che emettono suoni e vibrazioni.

Lo Spalax gigante, invece, è più raro, e per questo sarà molto difficile trovarlo nel giardino di casa. Pensate che questa specie è stata addirittura inserita nel Libro rosso degli animali a rischio estinzione.

Naturalmente, non bisogna catturarli o cercare di addomesticarli: come tutti gli animali selvatici, non amano le persone, possono mordere ed essere portatori di malattie.

