Le dieci case più bizzarre della Russia (FOTO)

La città siberiana di Tomsk è famosa, innanzitutto, per la sua storica architettura in legno (ne abbiamo parlato qui), ma oggi in città si incrociano anche case dagli stili davvero creativi.

Nel 2012, Aleksandr Lunev ha acquistato una torre dell'acqua risalente alla fine del XIX secolo dal governo municipale di Tomsk e ha deciso di trasformarla in un appartamento. Ci sono voluti otto anni per restaurare le facciate e gli interni. Lunev è riuscito a trasferirvisi solo nel 2020. Oggi la torre è suddivisa in sei piani, ciascuno con una stanza. I lavori non sono ancora finiti ma il proprietario già vive qui.

2 / La casa stampata in 3D, Jaroslavl

OIeg Smyslov/Sputnik OIeg Smyslov/Sputnik

In questa perla dell'“Anello d'oro” (il circuito di antiche città vicino a Mosca, di cui abbiamo parlato qui) non ci sono solo edifici della Rus' medievale, ma si trova anche un’azienda che produce stampanti 3D per il settore edile. Nel 2017 è stata inaugurata una delle case stampate in 3D più grandi d'Europa, costruita su una superficie di quasi 300 metri quadrati.

La stampa ha richiesto solo un mese, ma per gli interni ci sono voluti 2 anni e ora in questa casa vive una famiglia.

Attualmente, questa azienda sta costruendo un intero villaggio utilizzando la stessa tecnologia.

3 / La casa “gatto”, Jaroslavl

Governo della regione Yaroslavl Governo della regione Yaroslavl

Sembra impossibile, ma anche questa casa è stata costruita con una stampante 3D prodotta dalla stessa azienda di cui vi abbiamo parlato sopra, anche se con una tecnica leggermente diversa. Per costruire l’edificio, 150 parti sono state stampate in officina e poi assemblate in loco.

Il risultato è una casa a forma di gatto che tiene tra le zampe un cubo di Rubik! La superficie interna è di soli 23 metri quadrati, per un'altezza totale di 5,4 metri.

4 / La casa delle uova, regione di Mosca

Ivan Erofeev Ivan Erofeev

Il famoso scultore moscovita Grigorij Orekhov ha costruito questa casa a forma di uovo per sua figlia Agatha. Il concetto di questa costruzione futuristica è nato da un processo di ricerca che aveva l’obiettivo di costruire una casa per bambini. “Mia figlia mi chiedeva da anni una casetta per i giochi, ma noi siamo una famiglia di perfezionisti, quindi non potevamo comprare una cosa qualsiasi solo per chiudere la questione”, ha raccontato Orekhov.

Ne abbiamo parlato qui.

5 / Residenza NN, Regione di Mosca

J. Mayer H + Alexander Erman Architecture & Design J. Mayer H + Alexander Erman Architecture & Design

Nel 2019 è apparsa fuori Mosca un'insolita casa che, se vista dall'alto, si confonde con l'ambiente naturale circostante. Questo edificio è stato progettato dallo studio tedesco "J.Mayer.H" per un cliente sconosciuto. Secondo gli architetti, il confine tra la casa e il paesaggio si dissolve, ed emerge la sensazione di essere davanti a un ambiente naturale. La superficie della casa è di ben 5.600 metri quadrati. La costruzione ha richiesto 2 anni e mezzo di lavori, che per un progetto così complesso sono molto pochi.

6 / Le case Kolos, Mosca

Prima delle Olimpiadi di Mosca del 1980 sono state costruite le famose khruscevke rotonde (ne abbiamo parlato qui). Si tratta di una serie sperimentale di case a 24 piani chiamate "Kolos".

I tre piani inferiori sono adibiti a negozi, mentre i piani superiori sono normali appartamenti, con pareti concave.

7 / La casa dell'elefante, regione di Mosca

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Questa casa nel quartiere periferico moscovita di Ostrovtsij è stata costruita da Sergej Kozhuro come esperimento… e oggi è uno di luoghi da visitare assolutamente nella regione! L'idea era quella di costruire una casa abitabile a forma di elefante (lo sapevate che la Russia è considerata la “patria” degli elefanti? Abbiamo spiegato la bizzarra ragione di questo appellativo qui). Tuttavia, questo edificio a 4 piani non ha ancora trovato un proprietario.

8 / La casa a forma di cupola, Novosibirsk

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

L’architetto locale Ivan Dyrkin ha iniziato a costruire case a sfera a Novosibirsk, la città più grande della Siberia, circa 10 anni fa. La sua prima casa è diventata un vero e proprio punto di riferimento locale; lì Dyrkin ha organizzato conferenze, mostre ed eventi. Ora costruisce case su ordinazione utilizzando la tecnologia che ha inventato lui stesso.

9 / La casa a forma di pallone, monti Altaj

Aleksandr Kryazev/Sputnik Aleksandr Kryazev/Sputnik

Un'altra casa a forma di sfera l'abbiamo trovata sui Monti Altaj, nel villaggio di Multa, una popolare località turistica. Si tratta di una casa a tre piani, che i proprietari affittano anche ai turisti. Nonostante sembri molto piccola, ci sono sei camere da letto, una cucina completa e un ampio soggiorno. L’ambiente è riscaldato con una stufa.

10 / La casa a forma di conchiglia, regione di Sverdlovsk

Nel 2012, non lontano da Ekaterinburg, nel villaggio di Tavatuj, è apparsa una casa dalla forma strana. È stata costruita da un architetto locale di nome Jurij Gaidukov per se stesso.

Questa casa si sviluppa su tre livelli: al piano inferiore c'è una sala con una biblioteca, al secondo piano una cucina e un soggiorno e, al terzo piano, una camera da letto. Non ci sono praticamente linee rette: è quasi come se l'intera struttura fluisse e gravitasse. Cosa ne pensate?

