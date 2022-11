Cosa sta facendo Khabib Nurmagomedov dopo il ritiro dall’UFC? E tornerà nell’ottagono?

A quanto pare, l’ex campione indiscusso dei pesi leggeri dell’UFC ha molte altre abilità oltre a quelle da lottatore. Anche come businessman non se la cava male…

Dopo il ritiro dall’UFC (Ultimate Fighting Championship), Khabib Nurmagomedov (1988-) ha acquistato la promotion russa di MMA (Arti marziali miste) “Gorilla Fighting Championship”, a quanto pare per un milione di dollari. L’ha ribattezzata “Eagle Fighting Championship” (Eagle FC) e ha proceduto allo sviluppo della società.

Nurmagomedov ha definito l’Eagle FC come una porta d’accesso all’UFC per i lottatori che aspirano a firmare un contratto con la più importante promotion di MMA del mondo.

“Vorrei stipulare un contratto che permetta ai lottatori dell’Eagle FC di passare all’UFC. Negoziare termini e condizioni. Per esempio, il nostro lottatore combatte sei incontri e difende il titolo e noi gli promettiamo di firmare per l’UFC. Ci occuperemo anche dei suoi affari. Molte organizzazioni dicono di essere in concorrenza con la promotion americana. Ma noi abbiamo ben presente che tutti i lottatori aspirano a combattere nell’UFC e vogliamo che l’Eagle FC sia una porta d’accesso per loro”, ha dichiarato Khabib in un’intervista.

Nel gennaio 2022, la promotion Eagle FC ha tenuto il suo primo evento a Miami, in Florida.

Uomo d’affari

Khabib ha inoltre acquisito partecipazioni in diverse aziende in Russia. I suoi interessi commerciali includono l’industria del fitness, la nutrizione e persino un operatore di telefonia mobile.

Ad esempio, Khabib ha annunciato l’uscita dell’app di allenamento mobile “OctaZone” nel dicembre 2020. L’applicazione offre un piano di fitness personalizzato da Khabib e presenta video tutorial del campione del mondo.

Nel 2020, Khabib ha lanciato un nuovo operatore di telefonia mobile, noto come “Eagle Mobile by Khabib”, diventando uno dei comproprietari della nuova società.

Inoltre, Khabib possiede un’azienda di nutrizione chiamata “Fitroo” che produce e distribuisce barrette proteiche e altri prodotti nutrizionali.

Si dice anche che Nurmagomedov stia progettando di lanciare una catena di fitness club con il marchio “Khabib Gym”. Secondo quanto riferito, le prime palestre saranno aperte a Mosca nel prossimo futuro.

Allenatore

Anche se Khabib si è ritirato dall’UFC, l’ex lottatore continua a partecipare agli eventi della promotion, ora in veste di allenatore. Ad esempio, ha allenato il nuovo campione UFC dei pesi leggeri Islam Makhachev, che ha battuto il brasiliano Charles Oliveira per sottomissione durante l’UFC 280 ad Abu Dhabi.

Khabib Nurmagomedov dopo la vittoria del suo compagno di squadra, il russo Islam Makhachev, nell'incontro per il titolo dei pesi leggeri dell'UFC il 22 ottobre 2022 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Per quanto riguarda l’eventualità che uno dei più famosi lottatori dell’UFC di tutti i tempi torni nella gabbia ottagonale, Khabib afferma che il denaro è l’unico incentivo che potrebbe farlo cedere. “Ho smesso di godermi le vittorie [in UFC]. Non sono interessato a combattere di nuovo. Ma a pensarci bene, se mi offrissero 100 milioni di dollari… beh, questo sarebbe un problema”, ha ammesso in una delle sue interviste.

Khabib Nurmagomedov durante l'evento UFC 280, il 22 ottobre 2022 ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Solo il tempo ci dirà se ci sarà un’offerta abbastanza buona da riportare Khabib nell’Octagon di reticolo metallico.

