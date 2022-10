In Russia un uomo costruisce una casa con vecchie finestre… ma tutti temono che possa crollare

Russia Beyond

"Una capanna a cinque piani", una "casa mostro": così gli abitanti di Neftekamsk, in Baschiria , hanno soprannominato la costruzione di questo “Archimede Pitagorico” con la passione per l’architettura.

Un cittadino di Neftekamsk ha infatti costruito, nella sua proprietà, una casa fatta con cianfrusaglie che aveva a disposizione, come delle vecchie finestre di plastica, porte, assi, compensato, un cartello con la scritta "Grazia" e altri scarti.

Come riportato dall'emittente televisiva locale "Smotrim", le persone che vivono nelle vicinanze temono che la costruzione possa crollare da un momento all'altro proprio sui loro terreni. Senza contare che la strada che porta alle loro case passa proprio di lì! E ogni volta che passano, guardano in alto con apprensione…

Il titolare di quella bizzarra e pericolosa struttura sostiene che la costruzione è sicura, e non spreca occasione per ribadire che nel suo terreno privato può fare ciò che vuole. In barba ai tanti appelli dei vicini, che chiedono all’amministrazione comunale di intervenire, l'uomo ha costruito anche una serra!

LEGGI ANCHE: Ivan Kulibin, 5 invenzioni dell’Archimede russo che cambiarono il mondo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale