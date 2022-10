“Hobby horsing”, è sempre più popolare in Russia l’equitazione senza cavallo

Nata in Scandinavia, questa disciplina – che lotta per essere riconosciuta ufficialmente come sport – prevede galoppo, salto degli ostacoli e persino figure di dressage, correndo con tra le gambe un bastone con la testa di equino

Due ragazze di 10-12 anni camminano lungo un sentiero nel parco. Raggiungono il prato, si tolgono il sopra della tuta e iniziano a correre. All’inizio gettano le gambe in avanti come se imitassero una danza popolare russa. Poi procedono a salti, spingendosi da terra con una gamba e atterrando con l’altra. Quindi, vanno veloci come se stessero correndo i cento metri, alla fine saltano un ostacolo alto al grido di “hop”! Sembra un allenamento di atletica leggera o di ginnastica. Ma c’è un ma. Tra le gambe le ragazze reggono fermamente un bastone con la testa di un cavallo. Il falso equino ha la bardatura e, dopo il salto, le ragazze conducono con orgoglio la testa di cavallo con bastone per le briglie. Loro dicono di praticare l’Hobby horsing.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Come giocattolo la “testa di cavallo con bastone” è piuttosto diffuso da secoli, e i bimbi possono vederci un cavallo, un unicorno, un drago; basta avere fantasia. In inglese il gioco è noto con il nome di “hobby horse”, in francese di “cheval bâton”, in tedesco di “steckenpferd”. Tuttavia, da qualche anno ha smesso di essere solo un passatempo per bambini. Adolescenti e persino adulti galoppano entusiasti su teste di cavallo con bastone, splendidamente dipinte, con tutto l’equipaggiamento del caso. Alcuni lo fanno “per conto proprio”, godendosi l’attività fisica, mentre altri partecipano alle competizioni sportive organizzate dalla Federazione Hobby horsing. Quella russa è attiva dal 2019.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

“Da bambina, mi creavo un semplice cavallo con un bastone facendo la testa con un calzino e una spugna. Ho proposto ai miei figli di rifarlo, poi ho scoperto che la cosa era di moda e c’erano persino dei concorsi”, spiega Valentina Lukoshkina, madre di Kira, una bambina di 13 anni. “Ora, nella scuola di equitazione dove lavoro, abbiamo la nostra sezione di Hobby horsing, dove ci alleniamo e poi partecipiamo alle gare”.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Altri bambini scoprono da soli l’attività insolita. “Mia figlia ha trovato un video su YouTube e ha voluto provare. Non ero contraria. E ora siamo attivamente coinvolte in questo sport”, dice Kristina Marchenko, mamma di Vika, 6 anni.

Per i partecipanti, l’addestramento all’Hobby horsing diventa un modo per esprimere se stessi. Danno un nome ai finti cavalli, comprano loro finimenti e coperte e ordinano spazzole speciali per le loro criniere.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Tuttavia, non tutti i coetanei dei bambini comprendono e accettano l’insolito hobby. Sonja Safiullova, di Dmitrovgrad, ha detto di aver dovuto cambiare scuola a causa della sua passione per l’Hobby horsing: “L’anno scorso sono andata in un’altra scuola. I miei compagni di classe mi bullizzavano per il mio hobby. Ma non ho abbandonato la pratica dell’Hobby horsing perché mi fa sentire bene. Mi diverto da matti sia in allenamento che in gara”.

Quasi come l’equitazione

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

L’Hobby horsing sportivo ha le sue regole: ci sono i giudici, i requisiti, la competizione, i vincitori e i vinti. Il concorrente deve cavalcare il suo cavallo attraverso una serie di percorsi a ostacoli costituiti da barriere. L’altezza varia da 20 cm a 1,5 m. Bisogna saltare una serie di barriere secondo le regole, imitando il comportamento del cavallo. Questo crea una sorta di “centauro” con gambe di cavallo e busto umano. Ed è meglio non far cadere il bastone, o si perdono punti!

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

La Federazione Hobby horsing organizza concorsi per bambini e adulti, conduce seminari educativi, sessioni di formazione e masterclass. Il presidente della federazione, Gavriil Morkovkin, spiega che le gare di Hobby horsing sono simili agli sport equestri, ma con piccole differenze: “Abbiamo dimensioni più piccole, ma le discipline del salto a ostacoli e del dressage sono state mantenute. C’è una commissione giudicante e molte persone vogliono praticare questa nuova disciplina”.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Gavriil Morkovkin dice anche che la pratica dell’Hobby horsing può essere un’ottima preparazione per chi vuole poi passare a un cavallo vero: “Allena sia il fisico che la mente. I cavalieri sentiranno con i piedi come fare le volte, le diagonali, le serpentine, le laterali; tutti gli elementi che un cavallo esegue nell’arena. Se si arriva agli sport equestri con queste conoscenze si ha una migliore comprensione di ciò che accade”. Inoltre, questa attività presenta evidenti vantaggi: è più economica (l’equitazione richiede molti soldi), è più sicura (cadere con il bastone è meno doloroso e dannoso che cascare da cavallo), e più facile.

Guadagnare con le “teste di cavallo con bastone”

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Alcuni appassionati di Hobby horsing sono attratti non solo dalla componente sportiva – correre, saltare – ma anche dalla parte creativa. Ad esempio, Viktorija Pauk, una studentessa diciannovenne di Pskov, ha raccontato di essersi interessata alla costruzione di teste di cavallo con bastone fin dal 2019: “Prima di tutto sono stata attratta dalla costruzione di teste di cavallo con bastone perché amo tutti i tipi di lavoretti artigianali e in generale sono una persona creativa. Poi ho iniziato a costruire barriere e a saltare, imparando la tecnica del salto, guardando i resoconti dei costruttori di teste di cavallo con bastone stranieri, e poi dei nostri”, racconta.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Per alcuni questo hobby si trasforma in una vera e propria attività. Nei gruppi tematici si possono vedere molti annunci di vendita di teste di cavallo con bastone. Il costo di una hobby horse può raggiungere i 10 mila rubli (170 euro, al cambio di inizio ottobre 2022), a seconda della complessità del lavoro e del realismo del risultato. Si possono attaccare una criniera di filo sottile, inserire degli occhi di vetro, e realizzare teste molto realistiche.

Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

Anna Horsey (ovviamente uno pseudonimo; ndr), allevatrice di cavalli per hobby, ha iniziato a produrre cavalli giocattolo due anni fa. Poi ha deciso di iniziare a farsi pubblicità e ha aperto un canale su TikTok per trovare un pubblico di riferimento. Ora frequenta le grandi mostre di cavalli: “Di solito ci sono showroom dove si possono acquistare finimenti e mangimi. Porto lì i miei prodotti e la gente viene a fare domande. Partecipo anche a gare di Hobby horsing per sostenere i ragazzi che conosco e mostrare loro i miei nuovi cavalli. I bambini mi riconoscono spesso, sono felici e corrono ad abbracciarmi. Anche gli adulti si interessano a me. Una volta un’anziana signora ha comprato una testa di cavallo con bastone: è venuto fuori che assomigliava al cavallo che la cliente aveva avuto da bambina. Ora ricevo circa 20 ordini al mese e ho persino assunto una collaboratrice per dipingere i cavalli.

Anna Horsey Federazione Hobby horsing Federazione Hobby horsing

L’Hobby horsing, che è nato in Finlandia e nei Paesi scandinavi va molto forte, in Russia attira sempre più appassionati. Anche se dall’esterno può sembrare buffo, saltare gli ostacoli con un bastone è un ottimo esercizio. Potrebbe diventare uno sport vero e proprio: la Federazione Hobby horsing sta già elaborando un programma da sottoporre al Comitato olimpico. Ma le persone con i cavalli giocattolo non hanno bisogno del riconoscimento formale del loro hobby come sport: a giudicare dai salti in alto e dagli allegri “hop” in allenamento, si divertono un mondo già così.

LEGGI ANCHE: I cinque migliori ippodromi russi ricchi di tradizione

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale