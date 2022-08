La versione sovietica del dottor Livesey dell’Isola del Tesoro diventa un meme

“Se non smetti di bere, morirai molto presto. La parola ‘rum’ e la parola ‘morte’ significano la stessa cosa”. Sono queste le parole con cui il dottor Livesey si presenta nel cartone animato sovietico “L'Isola del tesoro”, adattamento del famoso romanzo di Robert Stevenson.

Treasure Island, 1988 / dir. David Cherkassky / Kievnauchfilm Treasure Island, 1988 / dir. David Cherkassky / Kievnauchfilm

“L'Isola del tesoro” è stata molto popolare in Unione Sovietica, sia come libro che come cartone animato. La versione d’animazione, creata nel 1988 dal Kievnauchfilm (uno studio cinematografico con sede a Kiev, nella SSR ucraina) è stata trasmessa innumerevoli volte in TV.

Il dottor Livesey, che è uno dei personaggi principali del libro, viene presentato nel cartone animato come un tipo davvero gioviale: sempre col sorriso stampato in volto (anche quando esamina i suoi pazienti), sconfigge i suoi nemici con una facilità quasi giocosa: Livesey infatti è abile nella scherma ed è un buon tiratore. Elegante e sempre con una parrucca bianca in testa (perché non è solo un medico, ma anche un magistrato della sua comunità locale), svolge un ruolo fondamentale nel recupero del tesoro e nell'aiutare Jim, il protagonista, a fuggire dai pirati.

Treasure Island, 1988 / dir. David Cherkassky / Kievnauchfilm Treasure Island, 1988 / dir. David Cherkassky / Kievnauchfilm

Il dottor Livesey del cartone animato sovietico ha acquisito una nuova popolarità quando Internet lo ha riscoperto in chiave “Gigachad” (un meme piuttosto diffuso in Rete che rappresenta un uomo estremamente mascolino). Nell'agosto del 2022 un breve spezzone del cartone animato, musicato sulle note della canzone “Why Not” dei Ghostface Playa, è diventato virale con il nome “Dr. Livesey walk”. Il video è stato postato su TikTok e ha ottenuto oltre 2,7 milioni di visualizzazioni, 265.000 in un solo mese.

Nella clip, Jim Hawkins, il dottor Livesey e lo scudiero Trelawney entrano in una locanda, muovendosi con una certa spavalderia. L'andatura troppo sicura del dottor Livesey e il suo sorriso smagliante rivelano immediatamente la sua energia da “Gigachad”, e da lì sono nati centinaia di nuovi meme!

