Tre moderni cartoni animati russi che faranno impazzire i vostri bambini

Non è esagerato dire che i bambini di tutto il mondo hanno bisogno dei cartoni animati così come un pesce ha bisogno dell’acqua. Ecco perché le serie create dalla casa d'animazione moscovita Parovoz Studio sono state tradotte in varie lingue e adattate per il pubblico occidentale. “Be-Be-Bears”, “Leo & Tig” e “Cutie Cubies” invitano i bambini a essere curiosi, a usare la creatività, a dare valore all'amicizia e a provare nuove attività.

1 / Be-Be-Bears, un’ode all'amicizia

Questo cartone animato ruota intorno a un gruppo di piccole creature divertenti, tra cui un orso bruno di nome Bucky, un orso polare di nome Bjorn e il loro amico Littlefox che ama preparare torte per i suoi meravigliosi compagni d’avventura. Sono tutti così diversi! Bucky è un inventore impaziente, capace di creare dispositivi di qualsiasi livello di complessità; Bjorn è un sognatore, calmo, gentile e un po' lento; Littlefox, anche se è più giovane degli orsi, agisce con saggezza e istintivamente trova sempre una via d'uscita.

Questo cartone offre ai bambini un’importante lezione di amicizia e gentilezza. I personaggi coinvolgenti e allegri di Bucky e Bjorn faranno la gioia di tutta la famiglia.

2 / Cutie Cubies, un'odissea musicale nello spazio

Questa serie potremmo definirla un’odissea musicale con un tocco insolito: racconta le avventure di quattro “Cubies” nello spazio. Per uno scherzo del destino, Red, Green, Blue e Yellow sono rimasti bloccati sulla Terra, il pianeta degli umani. Dopo l'atterraggio sul nostro pianeta, Red prende la forma di un coniglio rosso: raggiante di ottimismo, guarda il mondo attraverso un paio di occhiali colorati di rosa. Naturalmente, Green prende la forma di ciuffi d’erba, trasformandosi in un pezzo di prato; Blu invece si trasforma in un acquario pieno di pesci, mentre Yellow ha l'aspetto (e il comportamento) di un pollo. Tutti e quattro vivono insieme avventure indimenticabili.

Quando i Cubies incontrano una ragazza di nome Lily e un ragazzo di nome Brad, iniziano ad accadere un sacco di cose divertenti. In ogni episodio, Lily e Brad raccontano a questi “ospiti spaziali” la loro vita quotidiana. Quando i Cubies tornano finalmente sul loro pianeta natale, approfittano della loro esperienza terrestre per rinnovare ciò che li circonda. Costruiscono persino una stazione sciistica e un parco acquatico! La serie animata “Cutie Cubies” racconta situazioni impegnative che i bambini affrontano nella vita di tutti i giorni, come la rivalità, la condivisione e la cura.

3 / Leo e Tig, un rimedio contro le paure

Questo cartone animato racconta le avventure di Leo, un piccolo leopardo curioso, e di Tig, un cucciolo di tigre, mentre cercano le risposte agli interrogativi della quotidianità. Sono legati da una forte amicizia e la loro vita è piena di avventure.

Leo e Tig affrontano sfide, superano grandi paure e aiutano chi è in pericolo. Hanno obiettivi da raggiungere e sogni da realizzare, invitano i bambini a essere compassionevoli e a sviluppare uno spirito libero, ad esplorare e indagare, ad essere avventurosi, utili agli altri e orgogliosi di ciò che sono. Questo cartone animato russo va in onda in Italia su Rai Yoyo.

