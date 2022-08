Diana, la pantera del ring: dalla Russia agli USA per trionfare nelle arti marziali miste

Russia Beyond

Al suo debutto con l’organizzazione statunitense di arti marziali miste Bellator, la lottatrice russa di MMA Diana Avsaragova ha lasciato il pubblico a bocca aperta dopo lo straordinario K.O. inferto alla sua avversaria, stesa con una serie di colpi al mento.

“Diana AvsaragoBOOM!”, ha esclamato il telecronista al sorprendente debutto della giovanissima atleta di origine osseta, appena 22enne, giunta negli Stati Uniti dalla Russia.

Ad appena cinque incontri e cinque vittorie dal suo contratto, Diana ha già raggiunto la 10° posizione nella classifica dei pesi mosca femminili Bellator.

Oltre a essere una lottatrice di talento, con un record di 5 vittorie su 5, Diana è anche una ragazza bellissima, oltre che una “instagrammer” di successo: il suo profilo Instagram vanta la bellezza di 320 mila follower!

Nota come “Pantera”, Diana porta con orgoglio questo soprannome, dimostrando una grazia letale sul ring.

Diana è nata il 7 agosto 1998 in Ossezia del Nord. Figlia di una famiglia di atleti, sembra aver ereditato il talento dei genitori. È stato su suggerimento della madre, infatti, che la ragazza ha iniziato a dedicarsi alla lotta libera.

Oltre alla lotta, Diana ha praticato anche scherma, kickboxing e danza.

I primi successi nel wrestling amatoriale hanno permesso a Diana di aprirsi la strada verso i campionati di lotta professionale. Nel 2014 e nel 2015 è stata medaglia di bronzo in due campionati russi di lotta libera femminile nella categoria fino a 60 kg. Ha vinto anche vari tornei.

Diana si allena sia in Ossezia del Nord che a Mosca; nella capitale russa ha trascorso cinque anni di addestramento in un campo speciale per lottatori, prima di tornare nella sua terra natale.

Diana ha debuttato professionalmente all'età di 19 anni in Russia e ha firmato un contratto con l’organizzazione statunitense Bellador subito dopo due incontri in patria.

LEGGI ANCHE: Conoscete i 5 più temibili campioni russi di Arti Marziali miste?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale