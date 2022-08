Gli abiti da sposa etnici dei popoli russi (FOTO)

In Russia vivono quasi 200 gruppi etnici, ognuno con le proprie tradizioni nuziali. Ancora oggi molte coppie celebrano matrimoni in stile tradizionale, sfoggiando costumi del passato e rispettando antiche usanze

Ogni matrimonio russo è un evento allegro e sfavillante, che viene celebrato in pompa magna. Le donne di solito indossano il classico abito bianco, lungo e con il velo, o un elegante vestito da sera; gli uomini si presentano in completo scuro o di colori più sgargianti. Ma ci sono altresì coppie che, nel giorno del fatidico “sì”, scelgono di sfoggiare abiti etnici molto ricercati.

Osseti

Una giovane donna in abito tradizionale a Vladikavkaz Elena Afonina/TASS Elena Afonina/TASS

Nel Caucaso esistono sartorie e showroom di vestiti da sposa dove si possono ordinare tradizionali abiti locali. Di norma, gli abiti da sposa caucasici sono lunghi fino al pavimento, stretti in vita e con le braccia coperte.

Nella Repubblica dell’Ossezia del Nord-Alania, gli abiti tradizionali sono realizzati con tessuti costosi (raso, seta o velluto) e spesso decorati con ricami in oro o argento; a volte, oltre ai ricami, risplendono anche ornamenti di gemme. Sopra l'abito viene solitamente indossato un lungo caftano. E la vita è stretta in una larga cintura, il più delle volte in metallo (in argento, per i vestiti più lussuosi). Il capo della sposa, invece, è coperto da un tradizionale cappello; gli abiti femminili sono perlopiù bianchi, anche se storicamente la giacca e il copricapo dovrebbero essere rossi.

Un matrimonio nel villaggio di Khumalag, nell'Ossezia del Nord, 1970 Mikhail Kukhtarev/Sputnik Mikhail Kukhtarev/Sputnik

Gli uomini invece indossano una normale divisa da lavoro o un tradizionale cappotto nero o rosso, insieme al copricapo “papakha” (ne abbiamo parlato qui).

Ceceni

Una giovane donna in abito da sposa a Groznyj Said Tsarnaev/Sputnik Said Tsarnaev/Sputnik

Nella Repubblica cecena le spose indossano, al posto del velo, scialli ricamati dello stesso stile dei loro abiti; altre volte, sfoggiano un diadema di gioielli sopra il velo.

Di norma, gli abiti non sono solo bianchi, ma possono essere di qualsiasi colore pastello: crema, rosa chiaro, oro, decorati con pizzi e gemme; possono scendere dritti o disegnare ampie forme vaporose, magari con lunghi pennacchi.

Ingusci

Uno showroom di abiti da sposa nella città di Nazran Valerij Matytsin/TASS Valerij Matytsin/TASS

L’outfit da sposa di una donna inguscia è dritto, con la vita stretta, una cintura larga e un'enorme quantità di gioielli, oltre a un immancabile cappello. Al giorno d’oggi tutto il completo è realizzato con stoffa bianca, ricamata con fili d'oro o d'argento. La sposa solitamente indossa un velo o uno scialle di seta traslucida per nascondere il viso.

Per tradizione, l’abito dovrebbe essere caratterizzato da ampie maniche esterne (“nadugi”) che servirebbero a proteggere la sposa dal tocco accidentale degli estranei.

Tatari

Un matrimonio in una moschea di Kazan Egor Aleyev/TASS Egor Aleyev/TASS

Gli abiti da sposa moderni nella Repubblica del Tatarstan sono simili a quelli europei, ma con alcuni interessanti dettagli etnici e, di norma, non sono necessariamente bianchi: possono avere tinte viola, verdi o addirittura blu (i colori nazionali). Il capo della sposa è avvolto in un foulard, un hijab, un velo con diadema o è adornato da un copricapo tradizionale tataro (“fez”). Prima della registrazione civile del matrimonio, i musulmani celebrano una cerimonia nuziale in una moschea e la sposa deve avere il capo coperto. Non è raro che la sposa scelga abiti diversi per la funzione religiosa e per la registrazione civile, ad esempio un rigoroso abito bianco con un foulard e un colorato abito nazionale.

Gli uomini, invece, indossano normali abiti formali, ma in moschea si presentano con il “fez”.

Popolo Mari

"Matrimonio Mari" rappresentato da un gruppo di artisti, 1973 Vladimir Granovskij/Sputnik Vladimir Granovskij/Sputnik

Storicamente, la sposa indossava un abito cerimoniale bianco con ricami vivaci (in tinta rossa), accompagnato da uno scialle legato in testa, che veniva sostituito da un cappello di volpe dopo la cerimonia nuziale (o la registrazione civile).

Gli uomini indossavano abiti normali, fasciando la camicia con una lunga cintura ricamata. Le coppie Mari moderne che desiderano realizzare un matrimonio in stile popolare possono semplicemente decorare gli abiti tradizionali con lunghi nastri colorati, collane e cinture larghe; anche gli invitati a un matrimonio Mari sono soliti attaccare nastri dai colori vivaci ai comuni abiti.

Popolo Nenets

Matrimonio tradizionale Nenets UNESCO

I Nenets, una popolazione indigena del Nord, abitano nella tundra e si occupano perlopiù di allevamento di renne. Non hanno un vero e proprio costume nuziale tradizionale, ma per la celebrazione indossano sempre abiti nuovi e costosi; la testa della sposa viene decorata con un nastro rosso con perline e trecce.

Una sposa salta sul fuoco, 1983 M. Nachinkin/Sputnik M. Nachinkin/Sputnik

La celebrazione vera e propria si svolge in una tenda appositamente costruita e, prima di entrare, la coppia deve saltare sul fuoco per sottoporsi a una cerimonia di purificazione: questa tradizione è sopravvissuta fino ad oggi.

