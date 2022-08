Ecco come i russi scelgono e hanno scelto nella storia i nomi per i loro bambini

Nei secoli la tradizione e le mode di come chiamare i figli sono cambiate in modo significativo

In Russia sono molto comuni vecchie barzellette che hanno come protagonista un bambino pestifero che è la pecora nera della scuola: Iván (l’equivalente del Pierino italiano). In effetti, Ivan è un nome tradizionale molto diffuso. Ma, al giorno d’oggi, Ivan si troverebbe in classe con tanti compagni dai nomi “esotici” all’orecchio russo, come Mark, Platon e Miroslav. E anche una bambina di nome Olga, un tempo nome diffusissimo, si perde oggi tra le tante Aurora, Atena e Miya, che non sono per niente nomi russi.

In Russia si possono incontrare bambini con una varietà di nomi incredibilmente esotici Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Sempre più genitori russi preferiscono nomi occidentali, come Simon o Olivia. Ma dall’altro lato, c’è anche la tendenza a dare ai bambini nomi slavi arcaici, come Svjatogor o Fevronia. Con la globalizzazione e il crescente interesse per il passato storico della Russia, oggi è possibile trovare nella stessa aula un mix di bambini con nomi di eroi del folklore slavo e di star di Hollywood.

Naturalmente, in passato le cose andavano diversamente. Come sceglievano i russi i nomi per i loro figli decenni e secoli fa?

L’influenza della religione

Per secoli i russi hanno avuto due nomi. Uno veniva dato alla nascita e un altro al momento del battesimo ortodosso. Il primo era un nome ufficiale, quello con cui una persona veniva chiamata nella vita e nei documenti ufficiali. Il secondo nome, quello del battesimo, era più intimo, una sorta di nome segreto conosciuto solo da Dio. Con questo nome Dio “comunicava” con una persona durante la preghiera e la vita religiosa.

Il Battesimo di un bambino nella Chiesa ortodossa russa Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Nell’Antica Russia non si festeggiavano i compleanni. Al contrario, si celebrava l’onomastico dedicato al proprio santo patrono (e un nome di santo poteva essere festeggiato anche più volte all’anno).

La regola principale per la scelta del nome era quella di guardare il calendario della Chiesa ortodossa e vedere quale santo si festeggiava in una determinata data. Era considerato un segno pio chiamare un bambino con il nome di un santo, perché si riteneva che diventasse il protettore del bambino. Pertanto, al momento del battesimo, il sacerdote controllava il calendario e dava al bambino un nuovo nome che corrispondeva a quella data.

Michele di Russia, il primo zar della dinastia Romanov Dominio pubblico Dominio pubblico

Tra l’aristocrazia era comune usare i nomi di famiglia come nome laico. Questa regola funzionava per i Rjurikidi nel Medioevo e per i primi Romanov alla fine del XVI secolo. Prima del regno di Pietro il Grande (e del suo passaggio agli usi e costumi europei), si usavano spesso sia i nomi laici che quelli ecclesiastici, soprattutto perché la Chiesa si occupava della registrazione delle nascite e delle morti.

“Nelle fonti storiche l’uso di due nomi cristiani compare non solo tra i membri dell’aristocrazia, ma anche tra gli impiegati, i mercanti, gli artigiani, i contadini e i servi della gleba, le vedove e le fanciulle, i bambini piccoli e gli anziani”, hanno scritto gli studiosi Anna Litvina e Fjodor Uspenskij nel loro studio sulla tradizione dei doppi nomi cristiani russi.

La moda dei nomi europei

Pietro il Grande trasformò la tradizione del doppio nome e diede il via a una più ampia scelta di nomi, compresi quelli di origine europea. Uno degli esempi più noti è che i figli del più caro amico di Pietro, Aleksandr Menshikov, furono chiamati Pjotr-Luka e Pavel-Samson.

Tuttavia, a partire dalla fine del XVII secolo, questa tradizione divenne meno comune e, a partire dallo zar Alessio Mikhajlovich e da Pietro il Grande, i sovrani russi non usarono i loro secondi nomi. Allo stesso tempo, un gran numero di stranieri giunse in Russia e fu battezzato al cristianesimo ortodosso, assumendo nomi nuovi, talvolta poco comuni.

Pietro il Grande (a destra) raffigurato insieme alla moglie Caterina, alle tre figlie Anna, Elisabetta e Natalia e al nipote Pietro Dominio pubblico Dominio pubblico

Il nome di nascita della moglie di Pietro il Grande, l’imperatrice Caterina I, era Marta Helena Skowrońska (che fu poi russificato in Marta Skavronskaja). Caterina II (la Grande) nacque con il nome di Sofia Federica Augusta di Anhalt-Zerbst. Allo stesso tempo, Pietro chiamò le sue figlie Elizaveta e Anna, nomi che non erano stati usati in precedenza nella dinastia Romanov (e non erano molto conosciuti in Russia). Tuttavia, quando queste donne salirono al trono, questi nomi divennero popolari, e lo sono tuttora.

Nomi antichi come Ivan e Basilio (in russo: Vasilij), che erano comuni tra gli zar, non erano più popolari tra la famiglia regnante, e a partire dal XVIII secolo sul trono ci furono tre Pietro (Pjotr), un Paolo (Pavel) e poi tre Alessandro (Aleksandr) e due Nicola (Nikolaj). Questi nomi si diffusero anche tra la gente comune.

La svolta dei nomi sovietici

La Rivoluzione del 1917 stravolse il Paese e i cambiamenti toccarono anche le tradizioni e le tendenze nella scelta dei nomi. Nell’ambito della campagna antireligiosa sovietica, i nomi non furono più legati al calendario della Chiesa, anche se alcuni credenti continuarono a farlo segretamente senza celebrare apertamente la data dell’onomastico.

I nuovi nomi sembravano adattarsi meglio alla nuova cultura sovietica. Innanzitutto, il numero di Vladimir (dal nome di Lenin, il leader rivoluzionario) aumentò notevolmente, e dal 1932 al 1950 Vladimir fu tra i nomi maschili più popolari. Allo stesso tempo, apparvero nomi nuovi di zecca ricavati da “Vladimir Lenin”. I bambini venivano chiamati Vilen (V.I.Lenin; Vladimir Ilich Lenin), VladLen (Vladlena al femminile) e Ninel (Lenin scritto al contrario).

Esisteva anche una serie di altri nomi rivoluzionari, alcuni piuttosto creativi, altri piuttosto strani. Per esempio, c’era il nome raro ma molto sovietico di “Dazdraperma”, una forma abbreviata di “Da Zdravstvuet Pervoe Maja” (“Viva il primo maggio”). Mentre “Stalik”, “Staliv” e “Stalen” erano nomi creati a partire da Stalin. Il nome “Mels” venne ricavato dalle prime lettere di Marx, Engels, Lenin e Stalin. Il nome “Elina” apparve dopo la quasi totale elettrificazione dell’Urss.

Klara Zetkin e Rosa Luxemburg, 1910 Dominio pubblico Dominio pubblico

I bambini venivano spesso chiamati anche con nomi in onore dei comunisti stranieri: le bambine erano spesso Rosa e Klara (come Rosa Luxemburg e Klara Zetkin); i bambini Karl ed Ernst (come Karl Marx ed Ernst Thälmann).

Il popolo sovietico inventava anche nomi creativi utilizzando elementi di base della Tavola Periodica: “Radij” (“Radio”), Wolfram (“Wolframio”; oggi “Tungsteno”) e altri. E c’erano anche nomi geografici, come Volga. Dopo il 1961 e il volo spaziale di Jurij Gagarin, il nome Jurij divenne incredibilmente popolare, seguito da Valentina, in onore di Valentina Tereshkova, la prima donna nello Spazio.

Allo stesso tempo, l’era sovietica inaspettatamente stimolò un nuovo interesse per il passato della Russia, in particolare per le tradizioni precristiane e per i nomi non inclusi nel calendario della Chiesa. Alcuni vecchi nomi slavi obsoleti riapparvero, come Svjatozar.

Perché ci sono tanti nomi greci in Russia?

Aleksandr, Aleksej, Anatolij, Andrej, Vasilij, Evgenij, Nikolaj: tutti questi nomi considerati tipicamente russi hanno in realtà origini greche. Anche Ivan è una forma dell’antico nome greco “Ioann” (Giovanni). La spiegazione è semplice. La Chiesa Ortodossa russa ha preso molto dalla Chiesa greca bizantina e le persone venivano chiamate come i santi greci.

Solo dopo molti anni dalla cristianizzazione apparvero santi nativi russi con nomi autenticamente russi (Olga, Vladimir, Boris e Gleb), e questi nomi si diffusero in tutto il Paese.

Boris e Gleb, tra i primi santi russi Dominio pubblico Dominio pubblico

Tuttavia, circa la metà dei nomi russi moderni ha radici greche. Tra l’altro, nel 2022, il nome di origine greca Aleksandr è stato il nome maschile più popolare per i neonati (e Sofija il più popolare per le ragazze).

Alcune persone, tuttavia, controllano ancora i nomi nel calendario della Chiesa. “Quando ho pensato al nome di mia figlia, ho controllato quale santo si celebrasse nella sua data di nascita nel calendario e non c’era nessun nome femminile. Così ho scelto un nome che mi piaceva e abbiamo segnato come data di nascita un’altra data che corrisponde a questo santo”, racconta Elena, 33 anni.

Capodanno in un reparto di neonati Sergej Karpukhin/TASS Sergej Karpukhin/TASS

Tuttavia, molte persone scelgono i nomi in base a preferenze personali o seguono la tradizione di dare ai bambini il nome di nonni e parenti. “Mi chiamo Sergej, mio padre era Boris e mio nonno era Sergej. Anch’io volevo chiamare mio figlio Boris, ma a mia moglie non piaceva il nome, così ho scelto Anton, il nome del mio bisnonno. Mio figlio ha deciso di non attenersi a questa tradizione e ha chiamato il figlio in onore del nonno di sua moglie”, racconta Sergej, 63 anni.

