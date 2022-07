Una casalinga cinese ha trascorso dieci anni a creare pagine false di storia russa su Wikipedia

Non avete mai sentito parlare della grande guerra che si scatenò tra principati russi per il controllo della miniera d’argento di Kashin? Forse perché non sono mai esistite, né quella guerra né la miniera. Ma chi ha letto in cinese decine di voci estremamente dettagliate dell’enciclopedia online la pensava diversamente, grazie al lavoro accuratissimo di una donna dalla fantasia fervida, che ha dato vita a quella che è considerata la più grande bufala della storia di Wikipedia

La più grande bufala della storia di Wikipedia è stata scoperta quando uno scrittore cinese di nome Yifan si è immerso nell’argomento della storia della Russia per trovare ispirazione. Navigando nell’enciclopedia online, si è imbattuto sulla voce della “miniera d’argento di Kashin”.

Vi si affermava che la miniera era così ricca da aver causato una contesa tra il Principato di Tver, che aveva originariamente scoperto questa fonte di ricchezza unica, e i potenti duchi di Mosca, che volevano assumerne il controllo. Ne seguirono una serie di guerre devastanti, a partire dal 1305, che si protrassero per oltre cento anni, fino al crollo del Principato di Tver nel 1485. Tutto questo secondo la dettagliatissima voce della versione cinese di Wikipedia.

“Dopo la caduta del Principato di Tver, nella miniera continuarono i lavori di estrazione da parte del Granducato di Mosca e delle entità statali che gli succedettero, fino a quando, a metà del XVIII secolo, fu chiusa per esaurimento”, si legge nella voce.

Presto lo scrittore scoprì centinaia di articoli correlati che si riferivano l’uno all’altro e che presentavano una realtà parallela della storia russa estremamente dettagliata. Qualcuno si era dato molto da fare per far apparire queste voci false come autentiche, credibili e affidabili per il lettore medio che non conosce la storia russa.

“Nella Wiki cinese compaiono personaggi che non esistono nella Wiki russa o inglese e questi personaggi sono mescolati con figure storiche reali, in modo che non si possa distinguere il falso dal vero. Persino una lunga guerra tra Mosca e Tver ruota attorno all’inesistente miniera d’argento di Kashin”, ha scritto il romanziere, che ha intuito che qualcosa non andava.

Un’indagine condotta da Wikipedia ha rivelato che tutte le voci false sono state create da un unico collaboratore che ha utilizzato almeno quattro account falsi per creare una storia alternativa della Russia e fonderla senza soluzione di continuità con le conoscenze autentiche disponibili sul sito.

Tutte le voci false, almeno 200, sono state create da Zhemao, una utente che sosteneva di essere la figlia di un diplomatico di stanza in Russia, una esperta di storia russa e la coniuge di un cittadino russo. In realtà, dietro la falsa identità si nascondeva una casalinga cinese che aveva terminato solo le scuole superiori.

Per anni, la donna ha costruito pezzo per pezzo una storia russa alternativa, mescolando in modo elaborato ricerca e fantasia e inserendo il risultato del suo lavoro nella Wikipedia in lingua cinese (oltre alle 200 voci scritte da lei di sana pianta ne ha modificate centinaia di altre).

Dopo essere stata smascherata, la donna ha confessato e pubblicato una lettera di scuse.

“Come dice il proverbio, per dire una bugia, devi dire tante altre bugie. Ero riluttante a cancellare le centinaia di migliaia di parole che avevo scritto, ma, di conseguenza, ho finito per perdere milioni di parole e una cerchia di amici accademici. I problemi che ho causato sono difficili da rimediare, quindi forse un ban permanente è l’unica opzione. Le mie conoscenze attuali non sono sufficienti per guadagnarmi da vivere, quindi, in futuro, imparerò un mestiere, lavorerò onestamente e non farò più cose oscure come questa”.

Anche se questa potrebbe essere la più grande bufala dell’intera storia di Wikipedia, molte persone hanno espresso il loro sostegno a una donna che ha trascorso anni a creare un lavoro unico, anche se fittizio.

“È davvero fantastico inventare una logica storica autonoma, con dettagli come tutti i tipi di vestiti, denaro e utensili”, ha scritto un utente sul social network cinese Weibo.

Chissà, forse l’ormai famosa casalinga riceverà presto un’offerta per pubblicare un romanzo basato sulle sue elaboratissime voci false di Wikipedia.

