Il fascino romantico degli “elektrichka” sovietici (FOTO)

Collezione delle Ferrovie Russe (RZhD) Collezione delle Ferrovie Russe (RZhD)

“Elektrìchka”. Così viene chiamato in russo l’iconico treno elettrico suburbano, apparso in URSS alla fine degli anni ‘20. Nell’arco dei tre decenni successivi, nel Paese apparve una fitta rete di treni elettrici che, a differenza dei treni notturni e a lunga percorrenza, collegano ancora oggi distanze più brevi (ad esempio, il centro della città ai villaggi suburbani).

Questi treni erano in grado di accelerare e frenare rapidamente sulle brevi distanze tra le stazioni; inoltre, erano relativamente silenziosi e non inquinavano molto l'ambiente.

Boris Ushmaikin/Sputnik Boris Ushmaikin/Sputnik

Se i treni notturni offrivano tre classi di comfort e posti letto, gli elektrichka erano dotati di una sola classe e di panche in legno da tre posti, disposte in fila, una di fronte all'altra (i vagoni della metropolitana, invece, avevano solo due lunghe panche disposte sui due lati di ogni carrozza).

Le panche in legno di epoca sovietica furono poi sostituite con dei sedili in pelle.

Yan Tikhanov/Sputnik Yan Tikhanov/Sputnik

Ogni giorno, milioni di persone utilizzavano (e utilizzano tuttora) l'elektrichka per recarsi al lavoro. Ancora oggi, naturalmente, gli orari di punta sono quelli del mattino e della sera, quando i passeggeri sono costretti a spingere per salire sul treno e il più delle volte bisogna fare il viaggio in piedi.

Zhan Graubits/TASS Zhan Graubits/TASS

Mentre il tempo di attesa della metro nelle grandi città è davvero ridotto (a Mosca, nelle ore di punta, l’intervallo fra un treno e l’altro è di meno di un minuto), l’elektrichka passa circa una volta all’ora; per questo i pendolari fanno grandi corse per non perdere il treno.

Fedoseyev/Sputnik Fedoseyev/Sputnik

Chi prende l’elektrichka per andare al lavoro deve svegliarsi molto presto: spesso il tragitto dura fino a due ore! Perciò è del tutto normale che i pendolari dormano durante tutto il viaggio.

Visto che i pendolari utilizzano questo treno soprattutto la mattina e la sera, in epoca sovietica vi era un intervallo nei giorni lavorativi a mezzogiorno.

Vitalij Danilchenko, Aleksandr Yakovlev/TASS Vitalij Danilchenko, Aleksandr Yakovlev/TASS

Ma nel week end e durante l’estate, erano previste delle corse aggiuntive perché molte persone si recavano in dacia con l’elektrichka, portando con sé tutte le loro cose, compresi piante e animali domestici!

Al mondo dell’electrichka è legato anche il concetto molto informale di “sobaka” (che si traduce letteralmente come “cane”). Quando la gente voleva risparmiare, anziché prendere un normale treno notturno per percorrere la distanza che separa, ad esempio, Mosca da Leningrado (oggi San Pietroburgo), andava su e giù dagli electrichka, coprendo il tragitto con i soli treni suburbani. “Arrivare da qualche parte con la sobaka” (добраться на собаках - dobratsya na sobakakh) era un modo di dire molto popolare.

Ukhtomskij/Sputnik Ukhtomskij/Sputnik

LEGGI ANCHE: Mosca fuori dal centro: la città come non l’avete mai vista

Un altro modo di dire piuttosto diffuso legato agli elektrichka (e ad altri tipi di trasporto pubblico) è “zajats” (letteralmente “lepre”). In epoca sovietica non esistevano i tornelli, perciò i passeggeri potevano salire facilmente su un'elektrichka. Quando appariva il controllore, le persone senza biglietto (dette “lepri”, per l’appunto) iniziavano correre dentro il treno, scendevano alla prima stazione e risalivano dalle carrozze dove il controllore, nel frattempo, era già passato.

Un’altra caratteristica dei treni elettrici erano i venditori ambulanti che giravano per le carrozze: trascinandosi appresso grosse borse piene di inutili cianfrusaglie, gli strilloni passavano di carrozza in carrozza proponendo un’infinità di merce. Oltre a loro, tra i passeggeri passavano anche mendicanti e musicisti che chiedevano l’elemosina.

L'elektrichka svolgeva anche un ruolo importante nella vita sociale: non avendo molti luoghi di ritrovo (e non avendo soldi per i ristoranti), le persone in epoca sovietica si divertivano a viaggiare insieme per distanze non troppo lunghe: intavolando piacevoli conversazioni durante il tragitto, discutendo e scambiandosi libri.

Spesso si respirava un’atmosfera allegra.

Aleksandr Shogin/TASS Aleksandr Shogin/TASS

C’era chi cantava e suonava la chitarra…

…o la fisarmonica.

V. Krasnykh/Sputnik V. Krasnykh/Sputnik

Pochissimi sovietici possedevano un'automobile, quindi molti di loro usavano l'elektrichka, non solo per recarsi al lavoro o in dacia, ma anche per qualche gita fuori porta, a raccogliere funghi e frutti di bosco in estate, o a sciare in inverno.

T.Ananina/Sputnik T.Ananina/Sputnik

Il treno elettrico ha avuto un ruolo così importante nella vita dei sovietici che ha trovato anche un riflesso nella cultura locale: nel film premio Oscar “Mosca non crede alle lacrime” (1985) l’amore sboccia proprio a bordo di un treno elettrico.

Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979 Vladimir Menshov/Mosfilm, 1979

Ma l'opera più famosa che rende omaggio all’elektrichka è il romanzo “Mosca-Petushki” (tradotto in italiano anche come “Mosca sulla vodka”), di Venedikt Erofeev. Si tratta di una “Odissea” sovietica dove il protagonista viaggia da Mosca alla stazione di Petushki (ancora oggi esistente) per raggiungere la propria amata; a bordo del treno incontra diverse persone, beve e parla con loro. Si tratta di un romanzo piuttosto filosofico e concettuale che svela un archetipo di uomo sovietico molto diffuso: l’intellettuale ubriacone.

Venedikt Erofeyev/Azbuka-klassika, 2012 Venedikt Erofeyev/Azbuka-klassika, 2012

Ma non tutti amavano l’elektrichka: spesso al suo interno c’era una puzza insopportabile a causa dei tanti ubriaconi, della gente che dormiva e chiedeva l’elemosina, praticamente vivendo all’interno delle carrozze. Ecco come poteva apparire una carrozza di un’elektrichka…

Sergej Smolskij/TASS Sergej Smolskij/TASS

Chi non trovava un posto a sedere, faceva il viaggio in piedi, in un vestibolo sovraffollato dove si fumava.

Boris Kavashkin/TASS Boris Kavashkin/TASS

Infine… in tutto il treno c’erano solo due bagni, disposti all’inizio e alla fine elektrichka… e vi lasciamo immaginare in quali condizioni fossero!

LEGGI ANCHE: Come scoprire la Russia a bordo degli elektrichki

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale