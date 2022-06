Come evitare di fare figuracce quando siete ospiti in una casa russa

1 / Quando vi invitano, portate sempre qualcosa

Legion Media Legion Media

Se degli amici russi vi invitano a casa, si aspetteranno che portiate con voi qualcosa: dei dolcetti, delle caramelle, una bottiglia di vino… Se ci sono dei bambini, magari un regalino per loro. Evitate i fiori, a meno che non sia il compleanno della padrona di casa (in tal caso, regalate sempre un numero dispari di fiori: in Russia un numero pari di fiori viene portato solo ai funerali. Un errore del genere vi costerebbe davvero caro, perché molti russi sono molto superstiziosi!).

2 / Se avete portato qualcosa, offritelo al padrone di casa dopo essere entrati

Un'altra antica superstizione che i russi osservano ancora oggi, consapevolmente o meno, è legata alla soglia d'ingresso: non bisogna mai dare o ricevere nulla prima della soglia: è considerata infatti il confine tra la casa e il mondo esterno, quindi ricevere o fare regali è consentito solo dopo essere entrati in casa.

3 / Toglietevi sempre le scarpe prima di entrare in casa

Legion Media Legion Media

I pavimenti russi sono freddi per la maggior parte dell'anno, per questo quasi tutti gli appartamenti hanno tappeti che nessuno vuole rovinare. Perciò, anche se vi viene offerto gentilmente di tenere le scarpe quando entrate in una casa russa, toglietele e chiedete delle pantofole. Se non ci sono (cosa che accade spesso, soprattutto se la festa è grande e ci sono molti ospiti), toglietevi comunque le scarpe. Ricordate che anche la Russia è un Paese orientale e che i russi non indossano mai le scarpe in casa, ma usano ciabatte e pantofole.

4 / Non commentate la qualità di nulla

Karen Shakhnazarov, 1986 / Mosfilm Karen Shakhnazarov, 1986 / Mosfilm

Se visitate una casa russa per la prima volta, è molto probabile che il padrone di casa vi mostri l'appartamento, la casa o il cortile della sua dacia. Ricordate di tenere per voi le vostre critiche, anche se il tetto della casa perde e ci sono buchi nei muri. Lo stesso vale per i pasti che vi verranno offerti. In Russia, criticare la cucina dei padroni di casa o dare loro consigli è considerato l’apice della maleducazione.

5 / Non chiedete al padrone di casa quanto guadagna

Il bilancio familiare è sempre un argomento tabù per i russi, a meno che non si tratti di un amico di famiglia e, da questo punto di vista, è in netto contrasto con le abitudini occidentali. Quindi, non iniziate a parlare di queste cose e tenete nascosti i vostri problemi economici. Non perché i russi si vergognino troppo dei loro stipendi - sono molto diversi da quelli europei - ma è una vecchia superstizione quella di non vantarsi della propria ricchezza.

6 / Assaggiate tutto

Legion Media Legion Media

Quando vi invitano a casa, è molto probabile che i russi vi offrano una cena completa, indipendentemente dall’ora dell’incontro. Perciò il consiglio è di non mangiare mai prima di andare ospiti da qualcuno: è buona educazione infatti assaggiare tutto e fare i complimenti per ogni portata.

A meno che non abbiate concordato preventivamente con i padroni di casa che avreste aggiunto qualche piatto alla tavola, non portate con voi alcun cibo (tranne il dessert o “qualcosa per accompagnare il tè” come regalo); sarebbe infatti considerato scortese, come un'intrusione nel delicato meccanismo della cucina casalinga dei padroni di casa. Inoltre, se siete desiderosi di aiutare i padroni di casa a pulire la tavola o a lavare i piatti, chiedete prima il permesso, perché non tutti amano che gli ospiti aiutino in casa come se fosse il loro appartamento.

Vladimir Menshov, 1979 / Mosfilm Vladimir Menshov, 1979 / Mosfilm

E, in ogni caso, non rifiutate di bere con il padrone di casa; probabilmente potrete cavarvela dicendo “devo guidare, sono in macchina”, ma vi verrà proposto di prendere un taxi o di rimanere per la notte. In ogni caso, ogni scusa può essere considerata inutile. Se non volete ubriacarvi, un bicchierino o due sono saranno sufficienti per far contenti i padroni di casa.

7 / Non rifiutate i dolcetti!

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Quando andate a casa dei russi, vi sentirete quasi obbligati a mangiare tutto ciò che vi viene offerto, e i dolci non fanno eccezione: che si tratti di pirogi (torte), varenye (marmellata) o qualsiasi altra conserva. E non preoccupatevi se i barattoli di vetro sembrano un po' datati, probabilmente all'interno c'è qualcosa di delizioso.

LEGGI ANCHE: Come comportarsi in Russia: i consigli di sette star occidentali

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale