Cinque modi alternativi per usare la vodka

Non solo brindisi e bevute: in Russia, la vodka ha molteplici usi. Ecco come viene impiegata nella vita di tutti i giorni

La vodka, bevanda simbolo della Russia, non viene solo servita a tavola: è un rimedio popolare per risolvere alcune situazioni nella vita di tutti i giorni. Ecco i modi più comuni in cui i russi usano la vodka (oltre a berla, naturalmente!).

Importante: anche se quesi metodi talvolta risultano efficaci, non devono in nessun modo essere intesi come alternativa alle indicazioni fornite da un medico. Consultate sempre il vostro medico di fiducia.

1 / Per abbassare la febbre

La febbre alta può essere pericolosa. In assenza di un’ambulanza, assistenza medica qualificata o farmaci prescritti, i russi talvolta si affidano alla vodka, da loro considerata un vero “salvavita”. Come viene impiegata? La strofinano sulle spalle, sul petto e sotto le ascelle della persona malata e la lasciano asciugare. In Russia si dice che sia un buon rimedio per far abbassare temporaneamente la febbre… fondamentale in alcuni casi.

2 / Per rinfrescare i vestiti

La vodka aiuta a neutralizzare la puzza dei vestiti che necessitano di essere lavati. Se non avete la possibilità di lavare la vostra camicia (ad esempio, se siete in viaggio d'affari in una zona remota della Siberia o se la vostra casa è stata inaspettatamente isolata dalla rete idrica), basta mescolare ¼ di vodka con ¾ di acqua e spruzzarla sulla camicia. Lo stesso metodo può essere applicato per rinfrescare le scarpe. Lasciate i vestiti o le scarpe all'aperto, per farli asciugare ed eliminare l'odore di alcol, e sarete pronti per la riunione del mattino successivo!

3 / Per lenire le punture di insetti

Le punture di tafani, pulci e soprattutto zanzare possono non solo causare gonfiore e prurito, ma scatenare anche reazioni allergiche e tossiche. Se le vostre condizioni di salute sono buone e non soffrite di gravi reazioni allergiche, il prurito può essere eliminato con la vodka: applicatela su un bastoncino di cotone e strofinate la zona della puntura. La vodka dovrebbe disinfettare la ferita e ridurre il prurito.

4 / Per disinfettare mani e piccole ferite

La vodka può essere utilizzata anche come disinfettante: è sufficiente bagnarsi le mani e strofinarle per eliminare virus e batteri… un rimedio utile per i pic-nic in campagna o quando non si ha a disposizione gel disinfettante o un bagno.

Inoltre, la vodka può essere un vero salvavita in caso di piccoli tagli e ferite. Ma fate attenzione: la disinfezione delle ferite con la vodka è considerata un metodo obsoleto e alcuni medici non la consigliano in circostanze normali. Tuttavia, in assenza di materiale medico adeguato, la vodka può essere molto utile, poiché è molto meglio disinfettare una ferita con la vodka piuttosto che lasciarla esposta in un ambiente non sterile.

5 / Per pulire le finestre

Siete a corto di prodotti per lavare le finestre? Usate la vodka. Inumidite dei panni morbidi con la vodka e lavate le finestre. Potete usare la vodka anche per pulire i bicchieri. Si tratta di un metodo collaudato: l’alcol pulisce lo sporco e si asciuga rapidamente senza lasciare tracce né odore. Un tempo i russi usavano la vodka anche per pulire gli schermi dei computer. Un metodo usato ancora oggi da molti!

