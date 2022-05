Cinque miliardari occidentali con radici russe

Circa 900 cittadini russi sono entrati nella classifica dei miliardari 2022 di Forbes; la lista include anche alcuni miliardari internazionali di origine russa. Ecco chi sono.

1 / Sergej Brin

FilmMagic/Getty Images FilmMagic/Getty Images

Uno dei fondatori di Google è nato a Mosca nel 1979 in una famiglia di matematici. La famiglia di Brin si trasferì negli Stati Uniti quando il futuro miliardario aveva sei anni; visitarono l’URSS solo nel 1990, ma trovarono un Paese ormai in declino.

Brin, cittadino statunitense, ha co-fondato il motore di ricerca Internet Google insieme a Larry Page. I due, laureati a Stanford, sono riusciti a trasformare la loro startup in una delle più grandi aziende del mondo.

Secondo la classifica “Forbes' Billionaire 2022”, Sergej Brin ha un capitale netto di 111 miliardi di dollari, che lo colloca al sesto posto nella lista di Forbes.

2 / Harry Triguboff

Fairfax Media/Getty Images Fairfax Media/Getty Images

Nato nel 1933 in Cina da genitori russi, Triguboff si è trasferito in Australia da adolescente. Nei primi anni ‘60 ha fondato Meriton, una società di costruzioni che ha rivoluzionato il mercato immobiliare di Sydney. È stato il pioniere dello sviluppo dei complessi residenziali e degli appartamenti in una città dove tradizionalmente dominavano le case singole.

La società Meriton ha costruito circa 76.000 appartamenti in tutta la costa orientale dell'Australia. Soprannominato "High Rise Harry", Triguboff ha una fortuna di 12,7 miliardi di dollari e occupa il 144° posto nella lista di Forbes.

3 / Bernard Marcus

AP AP

Il fondatore di Home Depot è nato da genitori ebrei russi immigrati a New York nel 1929. Marcus desiderava diventare medico, ma la sua famiglia non poteva permettersi di sostenere gli studi in medicina e così il giovane ha studiato farmacia, interessandosi successivamente all’aspetto più commerciale del business.

Dopo che Marcus ha perso il suo lavoro in un negozio regionale di ferramenta, ha co-fondato Home Depot, una società che è cresciuta fino a diventare il più grande rivenditore di prodotti per la casa negli Stati Uniti.

Marcus possiede una fortuna di 8,3 miliardi di dollari.

4 / Ralph Lauren

Gamma-Rapho/Getty Images Gamma-Rapho/Getty Images

Presidente esecutivo e CEO dell'impero della moda, Ralph Lauren è nato a New York in una famiglia di immigrati ebrei. I suoi genitori arrivarono negli Stati Uniti nel mezzo della guerra civile russa.

Lauren è entrato nel business della moda negli Stati Uniti con una società di produzione di cravatte. Alla fine, la sua azienda è cresciuta fino a diventare uno dei più grandi imperi della moda del mondo.

Lauren è venuto in Russia per la prima volta nella sua vita nel 2007. In un articolo pubblicato su Vogue ha detto: “Mentre mi trovavo sulla Piazza Rossa e le cupole dorate della Cattedrale di San Basilio scintillavano dietro di me, gettando bagliori sul Cremlino, mi è mancato il respiro. Per la prima volta ho sentito un legame con la terra dove erano nati i miei genitori. Le 'radici russe' non erano parole vuote; questa connessione funzionava, ho sperimentato la sua potenza!”.

Secondo Forbes, Lauren ha una fortuna di 6,9 miliardi di dollari.

5 / Igor Olenicoff

Corbis Historical/Getty Images Corbis Historical/Getty Images

La famiglia di Igor Olenicoff ha lasciato l'Unione Sovietica dopo la Seconda guerra mondiale, fuggendo in Iran prima di stabilirsi definitivamente negli Stati Uniti, nel 1957.

Laureatosi alla University of Southern California, Olenicoff ha acquisito 16 unità abitative e fondato la società Olen properties. La sua attività immobiliare è cresciuta molto, estentendosi in altri quattro Stati americani.

Nel 2007, Olenicoff si è dichiarato colpevole di aver mentito sulla sua dichiarazione dei redditi e ha pagato 52 milioni di dollari di multa per frode.

Forbes stima la sua fortuna in 4,7 miliardi di dollari.

