Come in un dipinto: i colori della natura in Russia sono semplicemente straordinari

1 / Le isole Solovetskij nella regione di Arkhangelsk

L’unico modo per raggiungere le Solovetskij è via acqua; formano un arcipelago nel Mar Bianco, composto da sei isole più grandi e da un centinaio di isole più piccole. Un tempo qui sorgevano una colonia penale sovietica e un monastero. Oggi le isole sono patrimonio dell’UNESCO, testimonianza di un “importante periodo della storia dell’umanità”.

2 / Il villaggio Tiksi nella Repubblica di Sakha

Tiksi è un piccolo villaggio affacciato sulla baia di Buor-Khaya, nel mare di Laptev. Secondo il censimento del 2010, qui vivono 5.063 persone, il che lo rende l'insediamento più popolato del nord della Russia.

3 / La gola di Dzhily-Su in Cabardino-Balcaria

La gola è situata sulla principale cresta dell’Elbrus ed è famosa per le sue numerose sorgenti termali e le cascate, che attirano turisti da tutto il mondo.

4 / La taiga in inverno nel villaggio di Pavlovka, nella Repubblica del Bashkortostan

Il villaggio di Pavlovka, sul fiume Ufa, nel Bashkortostan, è circondato da fitte foreste e da una falda acquifera che racchiude le maggiori riserve d'acqua della Repubblica.

5 / Il vulcano Vilyuchinsk in Kamchatka

I vulcani e i paesaggi spaziali della Kamchatka attirano moltissimi turisti amanti dell’avventura. In questa terra ai confini del mondo si contano 30 vulcani attivi e più di 160 dormienti, molti dei quali si possono ammirare in sicurezza solo dall’elicottero.

6 / Le paludi di Yugry nella regione autonoma di Khanty-Mansijsk

Quasi un terzo di tutto il territorio di Yugry - che è grande quanto la Francia - è coperto da paludi. Queste paludi sono considerate le ricchezze della regione, e gli esperti delle paludi (sì, esistono anche loro!) si recano in visita qui ogni anno.

7 / Il Mar Bianco della Carelia

Si ritiene che il nome “Mar Bianco” derivi dal modo in cui l’acqua brilla al sole; altre ipotesi invece sostengono che il nome abbia origini più antiche. Ma queste acque non hanno solo sfumature chiare e talvolta regalano colori accesi, come quelli che vedete in foto.

8 / Le colline nella regione di Magadan

Il paesaggio nella regione di Magadan è caratterizzato da altipiani, colline e creste di montagna. Le prime si trovano vicino alle città e attirano molti turisti; tuttavia si sconsiglia di visitarle con il maltempo perché le precipitazioni qui possono essere piuttosto burrascose.

9 / La falda acquifera di Tsimlyansk, nelle regioni di Volgograd e Rostov

Questo bacino artificiale sul fiume Don è apparso nel 1952, dopo la costruzione di una diga.

10 / Il canyon di ferro nella regione di Belgorod

L'impianto di lavorazione della montagna Lebedinskij è il più grande del suo genere e viene usato per l'estrazione del ferro. Il canyon è largo 5 km, con una profondità di 600 metri. È persino entrato nel Guinness dei primati.

11 / Il lago Elton nella regione di Volgograd

Questo lago si trova nel sud della Russia, non lontano dal confine con il Kazakistan. È il più grande lago salato d'Europa, nonché uno dei più grandi del mondo.

12 / Il fiume Bolshaya nella regione di Irkutsk

Il Bolshaya è l'affluente del fiume Angara: l'unico che scorre dal lago Baikal.

13 / I campi del Tatarstan

La Repubblica del Tatarstan è situata nel centro della Russia europea, su una pianura che fa sembrare il suo paesaggio un tappeto in fiore.

14 / I fiumi nella regione di Tyumen

La regione di Tyumen è enorme! È l'unica regione della Russia che si estende dall'Oceano Artico fino al sud del paese.

15 / Le vie del sale nella Repubblica di Calmucchia

La Calmucchia è un luogo davvero sorprendente per i visitatori, affascinante per via dei suoi fiumi e delle valli verdi. Ma ciò che più stupisce sono le saline, che assomigliano a un lago ghiacciato.

16 / Le dune nel Caucaso del Nord

La duna di sabbia Sarykym non è solo una delle più alte dell'Eurasia, ma è la terza più alta del mondo, addirittura più alta dei barcani dell’Iran e della Cina. In questa zona le temperature in estate possono raggiungere i 60°C.

17 / Il fiume Lena ghiacciato, nella Repubblica di Sakha

In questo luogo sorge una stazione di ricerca artica che accoglie studiosi russi e tedeschi che indagano il permafrost della Siberia.

