Quali svantaggi comporta l’ottenimento della cittadinanza russa?

Ottenere il passaporto russo può essere un gran vantaggio per chi progetta di legare la propria vita alla Russia. Tuttavia bisogna fare attenzione perché, al di là degli innumerevoli lati positivi, esistono alcune circostanze in cui la cittadinanza russa comporta non poche responsabilità.

1 / Si può perdere

Anche se la Costituzione stabilisce che la cittadinanza russa non può essere revocata, si sono verificate delle eccezioni alla regola per i cittadini naturalizzati. Al momento della stesura di questo articolo, la legge prevede alcune circostanze in cui la decisione di concedere la cittadinanza russa a una persona può essere invalidata: il più delle volte ciò avviene in caso di documenti falsi presentati durante l’iter burocratico.

2 / Notifica obbligatoria

Ogni cittadino russo che ha la cittadinanza in un altro paese è obbligato a rivelare queste informazioni alle autorità russe entro 60 giorni. La legge si applica anche agli stranieri che ricevono la cittadinanza russa, i quali sono tenuti a segnalare tutti i loro passaporti.

Per ora la legge non si applica ai cittadini russi che risiedono permanentemente all'estero, ma c’è una nuova proposta di legge che potrebbe cambiare le regole.

3 / Limitazioni legali

Mantenere il vecchio passaporto dopo essere diventati cittadini russi impone alcune restrizioni legali: ad esempio, alla maggior parte dei titolari di cariche pubbliche e al personale militare è fatto divieto di avere la cittadinanza di un altro paese. A breve, le persone con doppia cittadinanza in Russia non potranno più candidarsi alla presidenza o ad alte cariche pubbliche.

4 / Patrimoni e tasse

I cittadini russi sono tenuti a rispettare il sistema fiscale russo. Anche se la Russia è considerata una nazione piuttosto clemente con le tasse (l'imposta sul reddito personale è del 13%), i cittadini appena naturalizzati devono informarsi su quali tasse devono pagare.

Inoltre, un cittadino russo naturalizzato deve dichiarare alle autorità fiscali russe tutte le sue proprietà, compresi i beni all'estero, che di conseguenza vengono tassati. Anche se alcuni paesi hanno una convenzione contro la doppia tassazione per evitare di far pagare le imposte due volte (è il caso dell’Italia, che ha siglato questo accordo con la Russia alla fine degli anni Novanta), la questione deve comunque essere affrontata con un commercialista esperto e valutata caso per caso.

5 / Coscrizione universale

L'arruolamento obbligatorio degli uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni nel servizio militare può essere il lato più sconveniente per chi ottiene la cittadinanza russa, soprattutto per i cittadini stranieri che non sono interessanti a fare carriera nelle forze armate.

Anche se una persona ottiene la cittadinanza dopo aver compiuto i 27 anni, dovrà comunque registrarsi presso un ufficio di arruolamento militare per ricevere un documento, noto come “libretto di servizio militare”, entro 14 giorni dal ricevimento della cittadinanza russa.

