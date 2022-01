Passione pupazzi di neve: un secolo di divertimenti invernali raccontato in foto

Russia Beyond

I russi convivono con il freddo per molti mesi all’anno e fanno a gara a chi realizza il pupazzo di neve più originale. Dall’epoca sovietica ai giorni nostri, ecco questa loro passione raccontata in foto

I soldati russi sul fronte della Prima guerra mondiale si divertono a fare un pupazzo di neve...

...e praticano le loro abilità di combattimento insieme a lui

I bambini sovietici degli anni ‘60 costruiscono un enorme pupazzo di neve

Palla dopo palla, ecco come “nasce” il loro “amico” di neve

Come sarà stato costruito questo enorme pupazzo di neve? Incredibile!

Questo ragazzino sembra stremato dopo il duro lavoro di costruzione del pupazzo di neve!

Anche i pupazzi di neve più piccoli possono dare soddisfazioni…

E anche se la neve è un po’ sporca, non è un problema

Decorare un pupazzo di neve è sempre divertente

La creatività e l'immaginazione sono fondamentali quando si fa un pupazzo di neve. E i russi ci mettono davvero molta fantasia per realizzare un lavoro ben fatto

E non sono solo i bambini a divertirsi!

Chi ha detto che un pupazzo di neve deve essere composto da delle sfere? Può avere la forma più svariata!

Che ne dite di un coccodrillo di neve?

In questo caso, i ragazzi hanno fatto un pinguino di neve

Ded Moroz (Babbo Natale) vicino a un pupazzo di neve nel Kazakhstan sovietico, 1975

Ecco i bambini degli anni '90 e il loro pupazzo di neve Cheburashka

Un pupazzo di neve in un quartiere residenziale

In inverno in tutto il paese vengono indetti dei concorsi per eleggere il miglior pupazzo di neve… anche se alcune creazioni sono un po’ inquietanti

Altre, invece, sono a dir poco originali!

Un pupazzo di neve sulle rive di Sochi, sul Mar Nero

Un pupazzo di neve triste…

Un pupazzo di neve a Mosca

Che ve ne pare questa “signora di neve” con collana di perle?

