Ballerine che interpretano pezzi meccanici di rimorchi? Accade su questo calendario 2022 russo

Una grande fabbrica metalmeccanica russa ha trovato un modo molto particolare e creativo di raccontare cosa produce. La Krmz (Krasnokamskij rossijskij mashinostroitelnyj zavod) che ha sede a Krasnokamsk, nel Territorio di Perm, circa 1.400 chilometri a est di Mosca, e produce rimorchi per il marchio Ekspeditsija/Expedition, ha pubblicato un calendario tematico per il 2022. Per gli scatti, alcune ballerine russe sono state invitate a danzare in stile contemporaneo. Le ragazze in abbigliamento intimo e con la pelle coperta da un colore argentato-metallico ritraggono con i loro corpi i dettagli dei rimorchi.

Ufficio stampa di Krmz Ufficio stampa di Krmz

“Se accendi la tua immaginazione, puoi vedere una barra di traino a forma di A, un paraurti posteriore, un carrello, un connettore e altri componenti dei rimorchi Expedition rappresentati sulle pagine del calendario dalla posizione dei corpi delle ballerine”, hanno raccontato gli autori del calendario.

C’è pure un QR-code su ogni pagina del calendario. Se lo si scansiona con uno smartphone, il codice porta a una pagina internet con la descrizione dettagliata delle parti prodotte: come e da cosa sono fatte, qual è lo spessore del metallo, ecc.

“Il potenziale industriale del territorio di Perm e l’arte della danza, sembrerebbero elementi incompatibili, che non si intersecano, ma entrambe queste cose rendono famosa la nostra regione nel mondo intero. L’idea è stata realizzata grazie alla flessibilità e alla forza delle ballerine di Perm: con i loro corpi sono state in grado di esprimere ciò che distingue i nostri rimorchi”, ha affermato Dmitrij Teplov, direttore dello stabilimento industriale di Krasnokamsk.

