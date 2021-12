Matrimonio sott’acqua: una coppia russa si giura amore eterno nelle profondità del lago Bajkal

In strada il termometro segna -7°C. La temperatura dell’acqua del Bajkal è invece leggermente più calda: +4°C. Una donna con un lungo abito azzurro sopra una muta da sub e il velo da sposa fissato all’elastico degli occhialini si immerge nell’acqua. Con lei, un uomo. I due nuotano insieme, perfettamente in sincronia, come fossero due sirene che “cavalcano” la stessa corrente. Poi risalgono, lentamente, volteggiando.

video

Natalia Chernykh, 49 anni, e Dmitrij Sokolov, 50, si sono giurati amore eterno tra le acque del lago più profondo del mondo. Si è svolta così, a fine novembre, la cerimonia di nozze di questi due sommozzatori di Irkutsk, che non hanno rinunciato alla loro comune passione nemmeno nel giorno più importante della loro vita.

Archivio personale Archivio personale

Natalia ha vinto il titolo di campionessa regionale di apnea a Irkutsk nel 2019 e a Krasnoyarsk nel 2020; Dmitrij invece è vice-campione russo di apnea dinamica e Master of Sport 2019 di apnea. Sokolov è inoltre entrato nel libro dei record della regione di Irkutsk dopo essersi immerso per 100 metri sotto il ghiaccio trattenendo il respiro.

Dmitrij e Natalia si sono conosciuti nell'aprile 2018 in una master class di immersione in piscina. Dmitrij ha notato fin da subito le abilità sportive della donna, che nuota da quando aveva nove anni. Al termine della lezione, le ha proposto di provare insieme l’apnea.

Archivio personale Archivio personale

“Ho pensato: perché mai dovrei accettare? Ho 45 anni, mio figlio ha sette anni e ha bisogno della mia presenza. Perché dovrei viaggiare tre volte alla settimana dalla città di Angarsk a Irkutsk, che distano 40 km, semplicemente per allenarmi? Dmitrij ha dovuto invitarmi più di una volta prima di convincermi ad andare”, racconta Natalia.

Archivio personale Archivio personale

Ma la sua curiosità l’ha sempre spinta a provare cose nuove. E così ha accettato. Da allora, non si sono più separati. Dmitrij ha chiesto a Natalia di sposarlo nel 2020.

“Mi ha proposto di andare a fare una passeggiata sul lungomare di Angarsk. Abbiamo un albero di design lì, sul quale gli sposi attaccano dei lucchetti. Sotto quell'albero Dima (diminutivo di Dmitrij, ndr) si è messo in ginocchio e ha aperto un cofanetto con dentro un anello. È stata una totale sorpresa per me”, dice Natalia.

Dmitrij e Natalia si sono fidanzati nel novembre 2021 e si sono sposati con una normalissima cerimonia; un mese dopo hanno deciso di ripetere il matrimonio sott’acqua, così come la coppia aveva originariamente previsto.

Archivio personale Archivio personale

Sono stati raggiunti da 10 sommozzatori che si sono immersi con loro nelle profondità del Bajkal. Secondo un copione prestabilito, la coppia si è immersa e ha iniziato a nuotare in senso orario, mentre gli altri apneisti si sono immersi in senso antiorario. La spessa muta di Natalia non si adattava al suo vestito da sposa, e così si è immersa con un ampio prendisole estivo e il velo di pizzo.

Archivio personale Archivio personale

“Il velo continuava a staccarsi e a sprofondare negli abissi… Dima ha dovuto immergersi di nuovo per recuperarlo e riattaccarlo alla mia maschera”, racconta Natalia con il sorriso.

Archivio personale Archivio personale

Dopo l'immersione, una parte del gruppo è andata a nuotare alla Roccia dello Sciamano, una roccia protetta al largo del lago Bajkal. I due sposini invece si sono concessi una sauna rilassante, prima della festa e del taglio della torta.

Archivio personale Archivio personale

“Si è svolto tutto in modo molto spontaneo. Se per la cerimonia sulla terraferma avevamo studiato ogni singolo dettaglio, per quella sott’acqua abbiamo improvvisato molto. È stato bello! Pensavamo di farla in estate, ma è stato speciale anche così”, ha concluso Natalia.

LEGGI ANCHE: Il Bajkal non è così caro e lontano come si pensa: guida pratica a una delle meraviglie della Russia

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale