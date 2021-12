Forte bufera di neve a Norilsk, 130 persone costrette a passare la notte in un cinema

A Norilsk, nell'Artico siberiano, 130 residenti non hanno avuto altra scelta che passare la notte tra l'8 e il 9 dicembre nella sala cinematografica del Centro Comunale di Cultura a causa di una forte tempesta di neve. Lo scrive il Taimyrski Telegraf.

I venti forti e la scarsa visibilità hanno costretto le autorità a invitare i cittadini a chiudersi in casa; perciò i dipendenti e il pubblico riunitosi nel Centro per una proiezione non hanno avuto altra alternativa che restare lì, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.

Lo staff ha quindi organizzato una proiezione continua e gratuita di film fino all'alba, distribuendo waffles e tè al pubblico. Il mattino seguente, quando il traffico è stato ripristinato, tutti hanno potuto finalmente tornare alla libertà dopo un'intensa veglia culturale.

