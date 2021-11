Gli ordini più assurdi impartiti ai soldati dell’esercito russo

Lo scopo principale della vita nell'esercito è quello di formare dei combattenti che si lancino senza paura in battaglia sotto una pioggia di proiettili. Pertanto, si ritiene che i futuri soldati debbano disimparare a pensare e debbano essere programmati per eseguire gli ordini all’istante, non importa quanto folli o stupidi possano sembrare. Altrimenti, il cervello e l'istinto di autoconservazione entreranno in azione e la guerra sarà persa.

E alcuni ordini dell'esercito sono davvero folli e stupidi. Come questi.

Scavare una trincea “da adesso fino all'ora di pranzo”

Maksim Begodvin/Sputnik Maksim Begodvin/Sputnik

L'espressione fare qualcosa “da adesso fino all’ora di pranzo” si applica a molti aspetti della vita militare: correre, lavorare, pulire, sparare, e così via. Significa farlo fino a quando il tuo corpo avrà le energie per farlo.

Dietro a questa assurda richiesta c’è in realtà una spiegazione piuttosto razionale: questa massa di uomini traboccanti di testosterone ha bisogno di sfogare la propria energia, altrimenti si azzufferebbero a vicenda. E sarebbe troppo pericoloso in un luogo dove le armi da fuoco sono a portata di mano.

Giù dal letto!

Questo è un esercizio per allenare le unità a vestirsi e a svestirsi rapidamente quando suona l'allarme. Un po’ come i vigili del fuoco di fronte a un'emergenza, che devono essere in grado di indossare la loro attrezzatura in pochi secondi. Non c’è alcuna differenza.

Un'unità si allena a vestirsi e a correre fuori dalla caserma entro un limite di tempo stabilito. Il “gioco” inizia a letto, sotto le coperte, e al comando “Compagnia, in piedi!”, si deve saltare giù dalla branda e correre a mettersi l'uniforme.

In estate, vengono dati 50 secondi per completare il compito; in inverno, un minuto e cinquanta.

Se qualcuno non fa in tempo, il comandante grida “Compagnia sciolta!", e tutti corrono indietro per spogliarsi e mettersi a letto, e riparte un ciclo infinito fino a quando tutti hanno completato il compito nel tempo stabilito... o finché non arriva il pranzo: anche la guerra può aspettare!

Il funerale di un mozzicone di sigaretta

Nell'esercito russo, si può fumare solo con il permesso, e in presenza, di un ufficiale superiore; se venite pizzicati con una sigaretta nella sala fumatori (o altrove) durante le ore di servizio, sarete mandati a “seppellire il mozzicone”.

Ciò significa che bisogna prendere una pala e andare nel bosco; lì dovrete sudare per diverse ore scavando una tomba vera e propria. Una volta finito, bisogna mettere il mozzicone di sigaretta sul fondo, fare un discorso funebre e ricoprirlo di terra.

Ma non è tutto! La ciliegina sulla torta sono i compiti extra di lavoro sporco per tutta la settimana!

Dipingere l'erba

Tutto nell'esercito deve essere lucido e brillante. Se qualcosa non brilla, ha bisogno di una buona lucidatura, soprattutto prima della visita di un ufficiale di alto rango o di un generale.

Le reclute dell'esercito dipingono regolarmente le pareti delle loro caserme, ma a volte la vista dalla finestra è rovinata dall'erba appassita e ingiallita: in questo caso è necessario dipingerla di un verde speranza!

Esplosione a sinistra!

Durante le marce e le corse mattutine, ai comandanti piace gridare “Esplosione a destra!”, “Esplosione a sinistra!”, e altri ordini simili, per addestrare i loro subordinati a reagire all'esplosione di una mina o di una granata nelle vicinanze.

Al grido di “Esplosione...!”, ci si deve tuffare a terra nella direzione opposta e coprirsi la testa con le mani fino a quando il comandante grida: “Compagnia, marsh!”.

“Torna a cucire!”

Nell'esercito, anche chi non ha mai tenuto in mano un ago dovrà imparare a tagliare e a cucire: ogni giorno un pezzo di stoffa bianca deve essere cucito sul colletto della giacca. Non è una questione di apparenza, ma per evitare che lo sporco e il sudore penetrino nel tessuto, che non viene lavato così spesso e può diventare un terreno fertile per microbi e batteri, causando irritazioni e malattie della pelle.

Se le abilità di cucito del soldato non sono all'altezza, o il comandante non approva la qualità del lavoro svolto, continuerà a strappare l'orlo finché non sarà cucito correttamente. Sugli indumenti personali devono essere cucite anche le etichette con il nome, perché viene rilasciato un solo set di vestiti a ogni soldato.







LEGGI ANCHE: Vi raccontiamo quello che avreste sempre voluto sapere sull’Esercito russo







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale