Perché uno degli attori di “Squid Game” parla così bene russo?

A ottobre 2021, il video di un’intervista con il quarantaquattrenne Heo Sung-tae della serie televisiva coreana “Squid Game” di Netflix, che sta avendo uno straordinario successo in tutto il mondo, è diventato super virale in Russia su TikTok e su altri social media.

Nella serie tv interpreta il giocatore 101, un malvivente di nome Jang Deok-su che ha perso un’enorme quantità di denaro in un casinò e la cui vita ora è a rischio. L’attore interpreta molto bene questo cattivo, pronto a tradire in ogni momento gli altri giocatori per vincere. Ma nel video diventato virale sui social parla in russo e dice di essere non così malvagio nella vita reale.

“Mi presento, mi chiamo Heo Sung-tae, sono un attore coreano. Non sono una persona così cattiva. Non abbiate paura di me, non faccio del male alle persone”, dice.

L'attore sudcoreano Heo Sung-tae interpreta il personaggio di Jang Deok-su nella serie "Squid Game", distribuita sulla piattaforma Netflix

Prima di iniziare la sua carriera di attore, Heo Sung-tae, nato nel 1977, ha studiato lingua e cultura russa alla Pusan National University. Ha anche lavorato nel dipartimento marketing di LG Electronics, dove era responsabile delle vendite di televisori nell’ufficio russo dell’azienda, scrive il giornale “Today”.

Nello show televisivo “Happy Together”, l’attore ha dichiarato che al lavoro era soprannominato “il re delle vendite di televisori in Russia”, poiché era responsabile dell’installazione di tutti i televisori LCD della LG negli hotel di Mosca.

"The Divine Move 2: The Wrathful", di Khan Lee

Parla in russo anche nella serie tv coreana “Goemul” (titolo per il mercato internazionale: “Beyond Evil”) e ha persino pubblicato una parodia di “Squid Game” in russo nelle sue stories.

I legami dell’attore con la Russia non finiscono qui: i fan hanno trovato un post sul suo Instagram con una bottiglia di vodka Bajkal e la didascalia “Mi manca la Russia una volta all’anno”.

I fan russi nei commenti al post hanno iniziato a scrivere “Sei il nostro uomo”, “Sei semplicemente il migliore”, e altri complimenti, e lo invitano a visitare lo Russia e gli offrono persino ironicamente di partecipare alle elezioni per la carica di presidente russo (tuttavia, secondo la legge, possono diventarlo solo cittadini del Paese). L’attore, tuttavia, non ha ancora risposto ai commenti dei fan di lingua russa.

