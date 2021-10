Dieci danze antiche dei popoli della Russia

In Russia vivono più di 190 etnie, ognuna delle quali ha le proprie tradizioni e i propri balli popolari. I popoli del nord eseguono danze sacre, basate su rituali magici; le danze caucasiche esprimono invece sentimenti romantici, mentre nella regione del Volga vengono interpretate scene di vita quotidiana a passi di danza. Molti di questi affascinanti balli sono sopravvissuti fino a oggi.

1 / Buriazia: Yokhor

La danza circolare della Buriazia, chiamata “Yokhor” (Ёхор, in russo) viene ballata durante le feste. Gli interpreti si tengono per mano in cerchio, muovendosi da sinistra a destra, proprio come si muove il sole. È proibito muoversi all'indietro, poiché si crede che solo gli spiriti maligni si muovano in direzione opposta al sole. Lo yokhor viene eseguito intorno a un fuoco, a un albero o a una montagna. Nel cerchio, un partecipante canta una canzone e i compagni e le compagne lo accompagnano con diversi movimenti: saltano (imitando un cavallo), agitano le mani (imitando un uccello). Negli ultimi anni, in Buriazia sono stati organizzati dei flash mob durante i quali è stata ballata questa danza, per far conoscere lo yokhor in tutto il mondo.

2 / Caucaso: Lezginka

La danza più famosa tra i popoli del Caucaso è la Lezginka. Nell'antichità era una danza guerriera, ma ora viene ballata sia dagli uomini che dalle donne, e ognuno esegue i propri passi. È interessante notare che i movimenti principali degli uomini vengono eseguiti con i piedi, mentre per le donne, con le mani. Il significato della danza è che gli uomini “competono” tra loro, mostrando la loro forza e cercando il favore di una donzella, che non possono ovviamente toccare, perché questo gesto sarebbe troppo irrispettoso. La Lezginka viene ballata sia da gruppi di danzatori professionisti, sia dalla gente comune in occasione di qualche festa. Impossibile immaginare un matrimonio in Caucaso senza questa danza!

3 / Tatarstan: Sabantuy

Sabantuy (“festa”) è una danza collettiva tatara che rappresenta varie scene di vita quotidiana. Anche la principale festa tatara si chiama Sabantuy, e si celebra in occasione della fine della semina primaverile (la “festa dell'aratro” si svolge, di regola, a giugno). Per l’occasione, ci si mette alla prova con vari sport, si cantano canzoni, si mangiano i tradizionali fagottini “echpochmak” e si balla il Sabantuy con giri e salti.

4 / Calmucchia: La danza della lepre

Le danze della Calmucchia affondano le radici nei rituali sciamanici e nella comunicazione con gli spiriti. Molti movimenti imitano infatti quelli degli animali: una di queste danze, per esempio, raffigura una lepre. Il ballerino piega le braccia davanti al petto come se fossero zampe. La maggior parte delle danze locali sono eseguite da soli o in coppia, faccia a faccia.

5 / Yakutia: Osukhay

Questa danza tradizionale viene eseguita in cerchio durante le feste popolari. Di regola, all'Osukhay partecipano moltissime persone, che conferiscono al ballo un aspetto impressionante. I ballerini si tengono per mano e girano sempre più velocemente, con una persona che detta il tempo dei movimenti.

6 / Mordovia: Vadrya

Nella lingua locale il termine Vadrya significa “buono”. In questa danza gli uomini e le donne si pongono “alla pari”: le donne guardano i compagni maschi in modo aperto e diretto, mentre gli uomini le seguono fianco a fianco. Proprio come avviene in altre danze popolari, i movimenti di questo ballo si ispirano alla natura: i ballerini mostrano il cielo, il volo degli uccelli, il vento e così via.

7 / Chukotka: Danze pantomime

Storicamente, i passi di danza dei Chukchi imitano gli animali, gli uccelli e i fenomeni legati alla natura come la caccia o il volo dei gabbiani; venivano eseguiti perlopiù da soli o in coppia e avevano un significato sacro. I Chukchi sono ancora oggi grandi appassionati di danza! Anche nei piccoli villaggi esistono corpi di ballo che eseguono danze popolari.

8 / Cabardino-Balkaria: Danza nobile

L'antica danza popolare “Uyerk Kyafe” (spesso abbreviata in “Kafa”) è una straordinaria danza di coppia. In passato, l'ospite veniva invitato a ballare con la ragazza più bella del villaggio e successivamente anche altri ospiti si univano alla danza. Tra le caratteristiche principali di questo ballo spiccano la postura nobile e i movimenti morbidi ed eleganti delle mani.

9 / Cosacchi: Kazachok

Questa è una delle danze popolari più famose in Russia, diffusa tra i cosacchi di Terek e Kuban, così come tra i militari. I movimenti “accovacciati” sono tipici di questo ballo, chiamato Kazachok (“piccolo cosacco”). Nonostante l'apparente leggerezza e allegria di questa danza, i movimenti sono molto complessi e richiedono un buon allenamento fisico.

10 / Russi: Khorovod

La principale danza rotonda russa ha radici pagane. Nei tempi antichi, gli slavi facevano un cerchio in onore di Yarila, il dio del sole. Con il tempo, le danze rotonde russe sono diventate uno spettacolo immancabile durante le feste e i concerti.

