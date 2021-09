La serie “Masha e Orso” supera i 100 miliardi di visualizzazioni su YouTube

Un fenomeno globale che non accenna a fermarsi

La serie di animazione russa “Masha e Orso” ha accumulato più di 100 miliardi di visite su YouTube, per un tempo totale di visualizzazioni che supera la cifra esorbitante di… un milione di anni! Lo scrive il giornale Vzglyad che cita il servizio stampa dello studio Animaccord.

“La serie animata russa ‘Masha e Orso’, prodotta dallo studio Animaccord, ha superato un nuovo traguardo di 100 miliardi di visualizzazioni su YouTube provenienti da tutto il mondo. Attualmente, vanta 1.000 visualizzazioni al secondo su YouTube, mentre il tempo totale di visualizzazioni della serie sulla piattaforma supera 1 milione di anni. Inoltre, ben cinque canali - inglese, spagnolo, russo, portoghese e ucraino - hanno ricevuto il riconoscimento YouTube Creator Awards”, scrive l’agenzia RIA Novosti.

Secondo lo studio, “Masha e Orso” e YouTube sono cresciuti contemporaneamente, e il lancio della serie animata nelle prime fasi di sviluppo della piattaforma è stato uno dei motivi principali della sua popolarità.

“Siamo molto felici di vedere come YouTube stia aiutando a sviluppare l'economia creativa russa - ha detto Anna Danishevskaja, responsabile di YouTube Russia -. ‘Masha e Orso’ ha fatto molta strada, trasformandosi da un successo nazionale a un fenomeno globale. Attraverso la nostra piattaforma, Animaccord e l'industria dell'animazione russa sono state conosciute dai bambini e dai genitori di tutto il mondo”.

Cresce ovviamente il pubblico che ama e segue gli episodi del cartone animato. Alla fine del 2020, per esempio, il canale in lingua inglese della serie animata ha più che raddoppiato il numero di follower rispetto allo stesso periodo del 2019, passando da 10 a 20 milioni; oggi si contano più di 28 milioni di utenti. La serie animata detiene anche il Guinness World Record come video animato più visto su YouTube, con più di 4,4 miliardi di visualizzazioni.

