Le piante da appartamento più amate e coltivate in Russia

I miei genitori, i miei nonni e i miei conoscenti hanno sempre avuto piante in vaso sui loro davanzali. E se lo spazio lo permetteva, sistemavano in casa dei tavolini interamente coperti di piante, sui quali appendevano ceste di rigogliose foglie ricadenti. La passione per il pollice verde in Russia non è cosa nuova: vi basterà fare un giro nelle scuole, negli uffici, nelle università e negli ospedali per accorgervi che ci sono angoli di piante e fiori sulle finestre, un po’ ovunque.

1 / Aloe

Ecco una “compagnia” immancabile nelle case di epoca sovietica. Questa pianta, in URSS, era comunemente nota come “stoletnik” (centenario): si credeva infatti che vivesse cento anni, o che fiorisse ogni cento anni. La si coltivava prevalentemente per le sue proprietà medicinali: le foglie di aloe tagliate a metà venivano applicate per curare l’acne, le ustioni, gli ascessi, e più tardi la gente iniziò a usarla per preparare maschere per i capelli e il viso.

2 / Violette

Questo fiore ha una funzione puramente decorativa. I proprietari spesso fanno vanto delle varietà di pianta che possiedono e di quanti fiori sbocciano. Ogni donna in Russia ha i propri segreti per il rinvaso e l’annaffiatura, e fini trucchetti per evitare l’ingiallimento delle foglie.

3 / Ficus

I russi hanno una grande passione per tutti i tipi di ficus. Non è una pianta eccessivamente esigente, ma richiede annaffiature e spolverature regolari delle foglie. Per gli “aficionados” del ficus, la pulizia delle foglie non è altro che una forma di meditazione.

4 / Geranio

Questo fiore richiede una mano amorevole e una temperatura specifica, molta luce solare e la potatura regolare delle foglie appassite. Impensabile andare in vacanza per una settimana e lasciare una pianta di geranio a casa da sola! Quando un geranio fiorisce, poi, è fonte di particolare orgoglio.

5 / Cactus

I russi adorano le piante succulente! E i cactus tollerano discretamente sia il caldo, sia il freddo, e si adattano anche alle alte temperature che caratterizzano gli ambienti chiusi in inverno, quando il riscaldamento centralizzato è sempre puntato al massimo, come vi abbiamo raccontato qui. Hanno bisogno di essere annaffiati non più di una volta alla settimana: la pianta ideale per chi è alle prime armi.

6 / Dracaena

Chi nella fredda Russia non sogna una piccola palma domestica? Questa varietà di pianta è associata esclusivamente al sud e alle località balneari (Sochi ne è un esempio). La dracaena da interno è una piccola palma senza pretese e un po’ esotica: per questo è molto presente negli appartamenti russi.

7 / Schlumbergera (Cactus di Natale)

Nessuno in Russia conosce il nome scientifico di questa pianta, dato che è chiamata comunemente Dekabrist (dicembrina): originaria del Sud America, fiorisce in dicembre e può fiorire tutto l'inverno, riscaldando il cuore del suo proprietario.

8 / Spatafillo

Molte specie di spatafillo sono conosciute come “gigli della pace”, e non è difficile capire il perché: questo fiore che infonde calma ama il calore e l'umidità, quindi i proprietari sono sempre armati di irrigatori per evitare che abbia sete; a volte comprano addirittura un umidificatore d'aria appositamente per loro.

9 / Orchidea

Negli ultimi anni la gente ha iniziato a regalare più piante in vaso che fiori recisi; e le orchidee sono tra le specie più gettonate. Cosa c’è di più bello di un’orchidea in fiore? Deliziano gli occhi e rallegrano il cuore!

10 / Agrumi

Gli abitanti della Russia centrale e del nord non hanno grandi possibilità di coltivare alberi da frutto all’aperto. Perciò, chi può, si delizia nel cercare di coltivarli sul proprio davanzale: le specie più utilizzate sono gli alberi di arancia e limone, che, con le dovute cure e la giusta intensità di luce e di calore, possono dare qualche soddisfazione anche a chi vive in Russia.







