Quali parole si possono usare per dire “soldi” in russo?

Il denaro costituisce una parte importante della vita di qualsiasi persona in ogni Paese, e i russi non fanno certo eccezione. Per questo nella lingua russa esistono moltissimi modi, soprattutto gergali, per definire i quattrini. Quali sono i più usati? E con quali sfumature di senso?

“In Russia tutti vogliono essere ricchi, ma detestano coloro che lo sono diventati”, sostiene la scrittrice Tatjana Tolstaja, osservando: “Nella mente dei russi, i soldi sono un male, ma un male assai desiderato”.

Per il popolo russo, i soldi sono diventati una specie di codice culturale. I tormenti di chi soffre per la loro assenza, l’invidia e l’odio per i ricchi hanno alimentato la fantasia di molti scrittori e registi. In molti libri di Dostoevskij i soldi sono causa di gravissimi crimini. In Russia, gli usurai, da sempre, sono un sinonimo del male. Il denaro ha fatto nascere innumerevoli proverbi, parte dei quali dice che la persona intelligente, anche se ricca, non sperpera il suo denaro, mentre l’altra parte insegna che i soldi non fanno la felicità.

Fermo immagine dal film “Ivan Vasilevich menjaet professiju” (ossia: “Ivan il Terribile cambia mestiere”) Leonid Gajdai/Mosfilm, 1973 Leonid Gajdai/Mosfilm, 1973

E nella lingua russa ci sono moltissimi sinonimi per dire “soldi”, “danaro”, “quattrini”… Ecco alcuni dei più usati.

Rublo (рубль)

Dipinto di Boris Kustodiev (1878-1927) “Il mercante (vecchio con denaro e abaco)” Sputnik Sputnik

Il rublo è la valuta ufficiale della Russia, ma il vocabolo viene usato anche come termine comune per dire “soldi”, soprattutto nei proverbi: “L’amore non si compra con i rubli”. “Meglio avere cento amici che cento rubli” ecc.

Molte banconote, di vario taglio, hanno dei soprannomi popolari, molti dei quali vengono dal mondo della malavita.

10 rubli – “chirik” (nel passato anche “chervonets”)

– “chirik” (nel passato anche “chervonets”) 100 rubli – “storubljovka” (nel passato anche “katenka”, perché sui soldi dell’epoca imperiale era raffigurata Caterina II, e “katenka” è un diminutivo di Ekaterina)

– “storubljovka” (nel passato anche “katenka”, perché sui soldi dell’epoca imperiale era raffigurata Caterina II, e “katenka” è un diminutivo di Ekaterina) 500 rubli – “pjatak”, “pjatikhatka” (quest’ultimo vocabolo potrebbe essere una distorsione di “pjat kat”, cioè, 5 banconote da 100 rubli)

– “pjatak”, “pjatikhatka” (quest’ultimo vocabolo potrebbe essere una distorsione di “pjat kat”, cioè, 5 banconote da 100 rubli) 1000 rubli – “shtuka” (un pezzo) o “kosar” (dalla parola “kosaja”, cioè obliqua, perché sui primi soldi della Russia dei Soviet la dicitura era stampata in diagonale)

– “shtuka” (un pezzo) o “kosar” (dalla parola “kosaja”, cioè obliqua, perché sui primi soldi della Russia dei Soviet la dicitura era stampata in diagonale) 1.000.000 di rubli – “limon” (limone; questo epiteto, entrato in uso negli anni Venti del Novecento, è dovuto probabilmente all’assonanza tra “million” (milione) e “limon” (limone).

Kapusta (капуста, cioè “cavolo”)

Fermo immagine dal film “Oleko Dundich”, una coproduzione sovietico-iugoslava del 1958 Sputnik Sputnik

Inizialmente, questa parola faceva parte del gergo dei commercianti e probabilmente fu mutuata dai tedeschi che paragonavano le banconote arrotolate alle foglie del cavolo. Questa parola era largamente usata durante il periodo sovietico. A partire dalla metà del XX secolo, molte parole del gergo della malavita e del linguaggio dei carcerati entrarono a far parte della lingua russa, forse perché in quel periodo molte persone tornarono a casa, uscendo dai lager staliniani. Nel 1980, lo scrittore Sergej Dovlatov osservava: “Nel passato, la parola ‘kapusta’ poteva essere usata soltanto dai fartsovshchik” (borsaneristi, speculatori).

Questa parola è tornata a essere largamente usata, specie se riferita ai dollari Usa, nella Russia degli anni Novanta, quando parecchie persone si misero a “tagliare i cavoli” (in russo, “rubit kapustu”), cioè guadagnare in tutti i modi.

Babki, babló (бабки, бабло)

Banconote e monete di epoca sovietica Vladimir Vdovin/Sputnik Vladimir Vdovin/Sputnik

Anche questi vocaboli furono molto usati negli anni Novanta, soprattutto dagli uomini d’affari, rimasti nella storia come “nuovi russi”. Di queste persone si diceva “il babló non gli manca”, per dire che avevano molti soldi. Tuttavia, queste parole hanno una netta connotazione negativa: “Prodalsja za bablo” (“Ti sei venduto per soldi”); “Tolko o babkakh i dumaesh” (“Pensi solo alla grana”. Insomma, quando si dice “bablo”, si tratta spesso di soldi disonesti.

La seconda parola, “babki”, in russo significa anche donne anziane, vecchiette. Che cosa c’entrano le povere vecchiette con i soldi? Ci sono diverse ipotesi in merito. Secondo una delle versioni, la parola “babki” proviene da un gioco d’azzardo, nel quale si faceva un lancio per colpire le figurine che si chiamavano babki (molto diffusa è l’espressione “zashibat [cioè, picchiare] babki” che significa “far soldi a palate”).

C’è però anche una versione secondo cui la parola “babki” avrebbe la stessa origine di “katenka”, cioè la banconota del XVIII secolo, sulla quale era raffigurata l’imperatrice Caterina II che, per taluni, era una “baba” (donna) o una “babka” (vecchia).

Lavé (лавэ)

“Gran soldi”, foto di autore ignoto scattata nella Leningrado (oggi San Pietroburgo) del 1990-1991 Collezione di Anton Potapov/MAMM/MDF

Secondo alcuni ricercatori, la parola “lave” è una versione storpiata dell’inglese “love”. Tuttavia, è più probabile che la parola abbia origini zigane. Proprio con la parola “lave” chiamavano il denaro gli zigani che nel XIX secolo e all’inizio del XX secolo erano partecipanti immancabili dei divertimenti dei ricchi russi. Negli anni 1990-2000, la parola è tornata di moda.

Zelen, baksy (зелень, баксы)

Fermo immagine dal film “Lopukhi” (2009) del regista Sarik Andreasjan Sputnik Sputnik

Negli anni Novanta, i dollari hanno cominciato a confluire in Russia in enormi quantità. Le banconote americane venivano chiamate “zelen” (“verdoni”), per il colore della valuta statunitense, mentre “buck”, in America, è un sinonimo di dollaro. La parola è piaciuta anche ai russi, che l’hanno storpiata in “baksy”.

LEGGI ANCHE: Dodici proverbi russi sul denaro

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale