Dodici proverbi russi sul denaro

In Russia sono molto popolari proverbi sul denaro noti un po’ in tutto il mondo, come “pecunia non olet” o “il tempo è denaro”, ma ce ne sono alcuni di tipici. Vista l’importanza del tema, il folclore popolare ha sviluppato un intero corpus di detti originali sui soldi, sui ricchi e i poveri, i debiti e i crediti, gli avari e gli spendaccioni. Ne abbiamo scelti dodici tra i più noti.

1 / Копейка рубль бережёт – È la copeca che fa il rublo

Una scena tratta dal film "Ivan Vasilevich cambia lavoro" Leonid Gaidai/Mosfilm, 1973 Leonid Gaidai/Mosfilm, 1973

La copeca è il centesimo del rublo, cioè un’unità molto piccola, e anche nei tempi antichi si poteva comprare ben poco con questo spicciolo. Tuttavia, la saggezza popolare dice che non vale la pena trascurarla e sprecarla. Se si risparmia una copeca dopo l’altra, il risultato sarà un rublo, e anche di più. “Kopéjka rubl berezhjót” vuol dire proprio questo, con il verbo beréch (беречь) che in russo significa sia “risparmiare” che “proteggere”; “custodire”. Il proverbio italiano più vicino per senso è probabilmente “Ogni soldo risparmiato è un soldo guadagnato”. C’è anche un altro proverbio russo simile sull’argomento: “Ближняя копейка дороже дальнего рубля” (“Blízhnjaja kopéjka dorózhe dálnego rubljá”): “Una copeca vicina vale di più di un rublo lontano”.

2 / Не имей сто рублей, а имей сто друзей – Meglio cento amici che cento rubli

La gente ha sempre saputo bene che il denaro può comprare molte cose. Ma più che il denaro, la gente apprezzava le qualità umane e, naturalmente, i rapporti di amicizia, che a volte sono più preziosi del denaro. Da qui l’esortazione: “Ne iméj sto rubléj, a iméj sto druzéj”, ossia “Non avere cento rubli, ma abbi cento amici”. Allo stesso tempo, però, in russo c’è un altro detto: “За денежки и чёрт спляшет” (“Za dénezhki i chjórt spljáshet”; “Per soldi balla anche il diavolo”, che significa che il denaro risolve tutto. Beh, situazione contraddittoria come la vita stessa.

3 / Не в деньгах счастье – Il denaro non dà la felicità

Una scena tratta dal film "The Wolf of Wall Street" Martin Scorsese, 2003, Paramount Pictures Martin Scorsese, 2003, Paramount Pictures

Chiaro, no? Chi ha messo i piedi in testa agli altri e ha perso tutti i suoi amici per arricchirsi non può che essere triste. E i soldi non possono comprare la felicità. “Ne v dengakh schastje” alla lettera si traduce “La felicità non è nei soldi”.

4 / В грош не ставить – Non scommetterci un grosh

Il grosh è un’antica moneta di poco valore, che nella Rus’ equivaleva a due copeche, anche se spesso nel linguaggio colloquiale il termine “grosh” è stato usato in generale come sinonimo di “soldo”; “moneta”. Ci sono molti proverbi con questa parola. “V grosh ne stávit” (“Non scommetterci un grosh”; “Non valutarlo un grosh”) significa, insomma, “tenere in poco conto”, “disprezzare”.

5 / Гроша ломаного не стоит – Non vale un grosh rotto

Una scena tratta dalla serie "Breaking Bad" Sony Pictures Television, 2008 – 2013 Sony Pictures Television, 2008 – 2013

Questa espressione era usata soprattutto al bazar, quando si doveva contrattare con il venditore e, per tirare sul prezzo, si sosteneva che quella merce non valeva neanche – come si direbbe in italiano – “un soldo bucato”. In russo si dice “un grosh rotto” (“Groshá lómanovo ne stóit”) ma il senso è identico. E ora la frase ha assunto un significato metaforico: di qualcosa senza valore, di scarsa qualità.

6 / Гроша не стоит, а глядит рублём – Non vale un grosh ma si mostra come un rublo

Si dice così (“Groshá ne stóit, a gljadít rubljóm”)”di una persona piena di sé, che non vale niente, ma che si atteggia e si comporta in modo troppo arrogante. Il popolo non ha mai amato questo tipo umano.

7 / Долг платежом красен – Il debito è buono se lo si ripaga

Una scena tratta dal film "Masterminds" Jared Hess, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media Jared Hess, 2016, Michaels-Goldwyn, Relativity Media

Nella Russia antica, il concetto di onore era molto rigido, e i debiti dovevano essere ripagati, non importa quanto fossero grandi: “Dolg platezhóm krásen”. Lo si usa anche come “A buon rendere”.

8 / Уговор дороже денег – Il patto è più prezioso dei soldi

È un altro proverbio sull’onore e l’onestà. Se avete concordato qualcosa, anche verbalmente, allora dovete essere mantenere la parola: “ugovór dorózhe déneg”.

9 / Был бы ум, будет и рубль – Se c’è il cervello, ci saranno anche i soldi

Beh, non c’è nemmeno bisogno di spiegarlo. Se hai una buona mente, il modo di far soldi lo troverai. Anche se qui si apre una questione filosofica: un uomo intelligente ha davvero bisogno di soldi? Dopo tutto, altri proverbi sostengono che con più soldi aumentano solo le scocciature: per esempio “Без денег сон крепче” (“Bez deneg son krepche”; “Senza soldi il sonno è più profondo”); e “Больше денег, больше и хлопот” (“Bólshe déneg, bólshe i khlopót; “Più soldi, più noie”). Voi cosa ne pensate?

10 / Дружба дружбой, а денежка врозь – L’amicizia è l’amicizia, ma i soldi sono a parte

Una scena tratta dal film "The Diamond Arm" Leonid Gaidai/Mosfilm, 1968 Leonid Gaidai/Mosfilm, 1968

Quando si tratta di soldi, la maggior parte dei russi è molto scrupolosa. I russi non amano prestarsi soldi tra amici. Perché se qualcuno poi non restituisce il pattuito, la cosa è considerata molto offensiva: mostra mancanza di rispetto, e può incrinare per sempre il rapporto. “Drúzhba drúzhboj, a dénezhka vroz” può essere usato come “Patti chiari, amicizia lunga!”.

11 / Скупой платит дважды – Il tirchio paga due volte

Questa perla di saggezza è stata provata da generazioni di esperienza! È meglio spendere qualcosa in più e comprare qualcosa di buono che comprare qualcosa di economico, che si romperà presto... In generale, non bisogna risparmiare sulla qualità, perché “Skupój plátit dvazhdy”.

12 / Деньги не грибы - можно и зимой найти – I soldi non sono funghi: si trovano anche d’inverno

Un detto del genere, come “dénghi ne gribý – mozhno i zimój najtí”, poteva essere inventato solo in Russia, dove i funghi sono una vera fissazione nazionale, ma dove, per motivi climatici, crescono solo una volta all’anno, tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. I soldi invece si possono trovare sempre. Quindi datevi da fare!

