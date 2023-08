Cosa intende un russo quando dice “Ho messo i denti sullo scaffale”

In russo sono tante espressioni con i “denti”. Alcune sono identiche a quelle italiane, a partire, ovviamente, da quella biblica:

“Око за око, зуб за зуб” (“Oko za oko, zub za zub”) = “Occhio per occhio, dente per dente”

Così come:

“Вооружённый до зубов” (“Vooruzhjonnyj do zubov”) = “Armato fino ai denti”.

Altre sono simili, seppur con qualche differenza. Ad esempio:

“Мне это не по зубам” (“Mne eto ne po zubam”); ossia “Questo non è per i miei denti” = “Questo non è pane per i miei denti”

O:

“Держать язык за зубами” (“Derzhat jazyk za zubami”), ossia “Tenere la lingua dietro ai denti” = “Tenere la lingua a posto”

O ancora:

“Иметь зуб [нa+ accusativo]” (“Imet zub”), ossia “Avere il dente”, che equivale ad “avere il dente avvelenato [contro qualcuno]”.

Altri modi di dire però differiscono parecchio. Ecco una lista per non fare confusione:

“Видит око, да зуб неймёт” (“Vidit oko, da zub nejmjot”), letteralmente “L’occhio vede, ma il dente non afferra” si dice di qualcosa che “sembra vicino, ma è difficile da raggiungere”, e (grazie a una favola di Krylov) vale “È come la volpe e l’uva”;

“Точить зуб [на+ accusativo]”, letteralmente “affilare il dente”, significa “affilare il coltello contro qualcuno”; “averci il dente avvelenato contro qualcuno”;

“У меня зуб на зуб не попадает” (“U menja zub na zub ne popadaet”), letteralmente “A me un dente non si poggia su un dente” significa “Sto battendo i denti dal freddo”

Ma leviamoci il dente, e vediamo cosa significa “Mettere i denti sullo scaffale”:

“Класть зубы на полку” (“Klast zuby na polku”) viene usato dai russi per dire “Patire la fame", “Stare a stecchetto”.



LEGGI ANCHE: Cosa intende un russo quando dice “Sono sotto una mosca”?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale