Le origini della lingua russa

Il primo antenato della lingua russa è il protoindoeuropeo, il predecessore di tutte le lingue della grande famiglia indoeuropea (comprese le lingue romanze, germaniche, slave, baltiche, celtiche, indoiraniche, greche, albanesi, armene e altre). Il protoindoeuropeo è stato parlato da numerose tribù e popoli dell'Eurasia preistorica, dall'Età del rame e dalla prima età del bronzo fino al primo millennio a.C. Da quei tempi antichi, il russo, come molte altre lingue della stessa famiglia, ha ereditato il suo sistema flessivo, molte categorie grammaticali (caso, genere, singolare/plurale nei sostantivi, persona, numero, tempo, voce attiva/passiva e aspetto dei verbi), l'ordine delle parole nelle frasi, e anche il suo più antico strato lessicale. Non è necessario essere un linguista per vedere evidenti somiglianze nelle seguenti parole russe e inglesi, ad esempio: mat' (madre), brat (fratello), syn (figlio), doch (figlia), moloko (latte), d'en' (giorno), noch (notte), solntse (sole), boroda (barba), sol' (sale), yabloko (mela), volk (lupo), voda (acqua), sn'eg (neve), novyi (nuovo) o holodnyi (freddo).

Il protoindoeuropeo non aveva una lingua scritta. Dal XIX secolo i ricercatori hanno cercato attivamente di ricostruire la lingua, con un certo successo. È possibile conoscere il suono del protoindoeuropeo dal film campione d'incassi “Prometheus” (2012) di Ridley Scott, dove l'androide David usa questa lingua per comunicare con uno dei giganteschi creatori.

Una lingua parlata da tutti gli slavi

Naturalmente non si deve pensare che il protoindoeuropeo fosse completo e uniforme; al contrario, si trattava di un mix di dialetti che si sono evoluti nel corso di diversi millenni. A un certo punto il dialetto antenato di tutte le lingue slave - il protoslavo - era particolarmente vicino ai dialetti proto-germanici e proto-baltici (per questo l'attuale lituano è particolarmente vicino alle lingue slave), e poi si è separato anche da loro. La lingua protoslava è stata parlata dalle tribù e dai popoli slavi in tutta la loro vasta area di insediamento nel primo millennio a.C. fino all'alto Medioevo; inoltre fino al XII secolo le lingue slave erano molto vicine tra loro e reciprocamente intelligibili.

Dal protoslavo la lingua russa ha ereditato, ad esempio, gli aspetti verbali (una categoria caratteristica di tutte le lingue slave), nonché migliaia di parole e radici slave comuni che ancora oggi hanno un suono molto simile in tutte le lingue slave: pol'e (campo), s'elo (villaggio), n'ebo (cielo), sv'et (luce), zv'ezda (stella), kon'ets (fine), golova (testa), ruka (braccio), p'os (cane), kon' (cavallo), d'er'evo (albero), pchela (ape), m'edv'ed' (orso), ryba (pesce), stoyat' (stare), govorit' (parlare), belyj (bianco), t'oplyj (caldo) e molti altri. Neanche il protoslavo aveva una lingua scritta. I linguisti l'hanno ricostruita a partire dal XIX secolo e molto è stato ricreato in questo periodo. Inoltre, un enorme aiuto in questo senso è stato fornito dalla prima lingua scritta degli Slavi: lo slavo antico.

È possibile immaginare come suonava il protoslavo? Sì! Un team internazionale guidato dal produttore croato Marin Cvetko sta girando la serie televisiva “Dōnāwi” (Il Danubio) dedicata alle vicende dei Balcani nel VI secolo, dove è possibile apprezzare appieno questa lingua, parlata da molti dei personaggi del film.

Il russo antico, la lingua comune della storica Rus'

Infine, l'antenato cronologicamente più vicino della lingua russa è il russo antico, la lingua parlata e scritta secolare comune agli antenati di russi, ucraini e bielorussi. Si crede che sia esistita dalla formazione dell'identità russa e del primo stato feudale russo, sotto i Rjurik nel X secolo, fino all'effettiva spartizione delle terre di questo stato tra Mosca, Novgorod e la Lituania, verso la fine del XV secolo. Nelle terre russe occidentali passate sotto il dominio lituano (i territori delle attuali Bielorussia, Ucraina e parte della Federazione Russa) la “lingua russa” (così com’era conosciuta) continuò a funzionare come una delle lingue ufficiali dello Stato fino alla fine del XVII secolo, assorbendo prestiti polacchi e caratteristiche dei dialetti locali. Allo stesso tempo, esistevano contatti culturali piuttosto dinamici tra Mosca e la Lituania, per cui si può dire che il periodo tardo-antico russo continuò quasi fino all'inizio del XVIII secolo e alla riforma linguistica di Pietro il Grande.

Da allora, la lingua russa - in una forma che si avvicina alla sua versione moderna - iniziò a evolversi intensamente in tutto l'Impero, e nel XIX secolo apparve una lingua letteraria ucraina e bielorussa nei territori delle attuali Bielorussia e Ucraina, anche se le lingue sopra citate acquisirono questi idiomi “non russi” solo nel XX secolo.

Il periodo di esistenza dell'Antico Russo ha visto la formazione definitiva del suo sistema grammaticale e fonetico e la formazione del suo strato lessicale slavo-orientale, con parole che in russo, ucraino e bielorusso hanno più o meno lo stesso suono: d'ad'a (zio), usy (baffi), lob (fronte), sumka (borsa), b'elka (scoiattolo), kol'aska (carrozza), kip'at'it' (bollire), stuchat' (bussare), e così via.

L'antico russo era, ovviamente, già una lingua scritta e migliaia di resti sono sopravvissuti fino ad oggi, a partire dal periodo più antico: documenti ufficiali, note a margine di alcuni libri, iscrizioni, graffiti e frammenti di Antico Russo in cronache e altri testi scritti in Antico Slavo ecclesiastico.

Nonostante le ricerche condotte, l'antico russo non è ancora adeguatamente rappresentato nelle arti contemporanee; lo si può ascoltare sul canale del noto linguista russo “Mikitko syn Alexeev” (Mikitko figlio di Aleksej):

Per tradizione, i film di carattere storico del cinema sovietico e russo utilizzano il russo contemporaneo farcito con vocaboli antichi, come nel caso della famosa commedia sovietica “Ivan Vasilievich cambia mestiere”.

In linea di massima, le persone che vivono in Russia oggi hanno una buona comprensione della lingua russa nella forma in cui esisteva verso la fine del XVIII secolo. Sebbene il russo sia cambiato in modo significativo negli ultimi 200 anni circa, si può dire con certezza che è la stessa lingua in cui scrissero Dostoevskij e Tolstoj.

