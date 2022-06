Perle di saggezza russa: il “chi va piano, va sano e va lontano” come filosofia di vita

Russia Beyond

La lingua russa ha un gran numero di espressioni popolari che riflettono peculiarità culturali. Molti proverbi e modi di dire esortano a non affrettarsi, a non prendere decisioni d’impulso, a ponderare bene e a lungo…

Come è possibile che chi si muove più lentamente possa raggiungere la meta più velocemente? O andare più lontano? Eppure questa essenziale perla di saggezza russa funziona sempre!

Secondo un sondaggio che abbiamo condotto tra i nostri lettori, questo proverbio è risultato tra i più importanti della Russia e, di sicuro, rispecchia perfettamente il carattere nazionale russo!

Cosa significa?

Тише едешь дальше будешь – Tishe édesh dalshe búdesh

Abbastanza letteralmente si può tradurre come: “Più piano vai, più lontano arriverai”.

Niente di troppo diverso dall’italiano “Chi va piano, va sano e va lontano”.

Questo è ciò che un russo sente dire dai genitori fin dalla prima infanzia. Non abbiate fretta! Non correte troppo quando si tratta di qualcosa di veramente importante. Chi ha fretta commette spesso degli errori e deve ricominciare tutto da capo, e poi sprecare più tempo ed energie per correggere gli sbagli.

Nella lingua russa esistono diversi proverbi che sono sinonimi di questo. Tutti spingono a non fare le cose in fretta. Ecco alcune espressioni:

“Кто спешит, тот людей смешит” – “Kto speshít, tot ljudéj smeshít”, ossia “Chi va di fretta, fa ridere la gente”.

“Семь раз отмерь, один раз отрежь” – “Sem raz otmér, odín raz otrézh”, ossia “Misura sette volte, taglia una”. Insomma: “pensaci prima di pentirti poi”.

“Слово не воробей, вылетит – не поймаешь” – “Slovo ne vorobéj, výletit – ne pojmáesh”, ossia “La parola non è un passero, se vola non la riprendi”. Equivalente dell’italiano “Parole dette e sasso tirato non tornano indietro”.

Tutti questi proverbi raccomandano di prepararsi attentamente prima di fare qualcosa, perché si ha una sola possibilità. E per averli sentiti continuamente ripetere fin dall’infanzia, molti russi crescono con la sensazione che sia meglio non fare o dire qualcosa. Molti hanno costantemente paura di sembrare sciocchi o che qualcuno li consideri tali. Naturalmente, questo fa nascere molti complessi nelle persone, che a volte perdono le occasioni che si presentano una sola volta nella vita.

E porta anche a un grande paradosso nella vita dei russi. Sono sempre così attenti e riflessivi nelle loro decisioni, soffrono nel fare passi importanti (e nel cambiare la propria vita)… ma, allo stesso tempo, amano la guida veloce e le attività estreme, qualcosa che però è legato alla sfera fisica e non a quella emotiva o esistenziale…

