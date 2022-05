Cosa significa l’espressione russa “Bere zuppa da uno stivale”?

Non hanno mai visto nulla di buono in vita loro, hanno sempre bevuto zuppa da uno stivale.

Come puoi spendere così tanti soldi per divertirti quando i tuoi genitori bevono zuppa da uno stivale?

Queste due frasi sono esempi che vi proponiamo per presentarvi un modo di dire russo, molto complicato da pronunciare per gli stranieri: Щи лаптем хлебать - Shchi laptem khlebat.

Che cosa significa?

Lo shchi è una zuppa russa molto economica e semplice da preparare: viene fatta con gli avanzi di cavoli e altre verdure. Nei villaggi veniva solitamente preparata non con brodo di carne, bensì mettendo direttamente il cavolo nell’acqua. A volte questo piatto veniva cotto per tutta la notte su una stufa calda e al mattino era pronto per la colazione.

Mikhail Prishvin/Museo Statale Mikhail Prishvin/Museo Statale

Di solito, questa zuppa di cavolo veniva servita per la Quaresima o quando non si aveva assolutamente nient'altro da mangiare. I russi cucinano ancora oggi lo shchi, ma lo fanno con brodo di manzo, pollo o funghi. È considerata una zuppa sana e dietetica.

I lapti, invece, sono calzature tradizionali russe realizzate con corteccia di albero (betulla o tiglio); in passato venivano usati dai contadini nelle stagioni più calde e sono molto economici e facili da realizzare.

Khlebat significa “sorseggiare”, ed è un termine piuttosto volgare per dire “bere”.

Coloro che mangiano lo shchi sono sicuramente persone povere, così come coloro che indossavano i lapti. Quando una persona non ha nemmeno un cucchiaio per mangiare e deve usare il lapti come cucchiaio (in senso metaforico), significa che vive in condizioni di estrema povertà.

“Non è fatto di corteccia”

Dopo la Rivoluzione sono salite al potere persone che bevevano la zuppa da uno stivale.

In questo contesto, riuscite a immaginarvi qualcuno che davvero sorseggia la zuppa da uno stivale? Non si tratta di un’espressione metaforica, ma di una situazione reale. Oltre a essere un fatto terribilmente disgustoso, dimostrerebbe anche il basso livello culturale della persona in questione. Perciò questa espressione non si riferisce solo a chi vive in povertà, ma anche a chi è molto maleducato, scortese e cafone.

Kira Lisitskaya (Foto: Anatolij Prososov, Andrej Arkusha, Justus Klingel, Komsomolskaya Pravda, Vladimir Melnikov, Nikolay Titov/Global Look Press) Kira Lisitskaya (Foto: Anatolij Prososov, Andrej Arkusha, Justus Klingel, Komsomolskaya Pravda, Vladimir Melnikov, Nikolay Titov/Global Look Press)

Allo stesso tempo, dire che qualcuno “non sorseggia la zuppa da uno stivale” significa che la persona in questione non è così semplice come può sembrare.

Esiste un’espressione simile legata ai lapti: Не лыком шиты - Ne lykom shity, “Non è fatto di corteccia”: significa che la persona di cui si sta parlando non è semplice come una scarpa fatta di corteccia, come i lapti: al contrario, è intelligente e sofisticata.

