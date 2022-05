Dieci parole per dire “amico” in russo

L’amicizia è qualcosa di molto importante in Russia, non c’è quindi da stupirsi che ci siano così tanti termini, ricchi di sfumature

1 / Брат – Brat

Kira Lisitskaya (Foto: Aleksej Kudenko/Sputnik; Legion Media) Kira Lisitskaya (Foto: Aleksej Kudenko/Sputnik; Legion Media)

“Brat” in russo vuol dire “fratello”, e fratello è, ovviamente, molto più che “amico”; quindi i ragazzi russi si chiamano così se sono molto uniti e hanno affrontato insieme alcune prove della vita. Il diminutivo “братишка” (“bratíshka”) è una variante più amichevole, mentre “братан” (“bratán") ha un’aria di rispetto e dignità. Inoltre, i russi della regione caucasica, che praticano l’Islam, considerano tutti i compagni di fede musulmana “fratelli” e abusano leggermente di questa parola, soprattutto con gli sconosciuti.

In ogni caso, non è raro essere chiamati “brat” da un perfetto sconosciuto per strada in Russia. Ma nella maggior parte dei casi, la persona probabilmente vuole qualcosa da voi, come scroccarvi una sigaretta o qualche spicciolo.

2 / Друг – Drug

La parola russa per “amico” ha anche molti derivati: “дружбан” (“druzhbán”), дружище (“druzhíshche”), друган (“drugán”). Tutti rafforzano il significato di “amico”. Dopo “brat”, “drug” si pone al di sopra di tutte le altre parole in termini di forza dell’amicizia.

Anche in questo caso, se uno sconosciuto vuole qualcosa da voi per strada, potrebbe rivolgersi a voi con la parola “drug”, cercando di far intendere che non ha cattive intenzioni.

3 / Кореш – Kóresh

Questa parola proviene dagli ambienti criminali dell’inizio del XX secolo. In yiddish, “korev” significa “parente”. Poiché nel mondo criminale russo c’erano molti ebrei che parlavano yiddish, le loro parole sono migrate in russo. Attualmente, la parola “koresh” significa solo “amico stretto”, e non ha alcun significato criminale. Al plurale “amiconi” è “koreshá”.

4 / Земляк – Zemlják

Usato come “compare”, il primo significato di “земляк” è “compaesano”, “conterraneo”; indica insomma qualcuno che viene dallo stesso posto, visto che “земля” (“zemljá”) in russo significa “terra”. In un Paese così vasto, le persone che vanno a lavorare e a vivere a Mosca o a San Pietroburgo da altre città o villaggi della Russia finiscono spesso per fare amicizia con persone che provengono dalle stesse regioni e spesso si riferiscono a loro come “zemljak”, o con il più dolce “земеля” (“zemélja”).

5 / Старик – Starík

Usato solo per i maschi, “starik” indica qualcuno che si conosce da molto tempo, e si può tradurre con “vecchio mio”. Si usa anche ironicamente, quando una persona più anziana si rivolge a una più giovane, che ovviamente non può essere un “vecchio”. Tuttavia, riferirsi a una ragazza o a una donna con l’appellativo di “старуха” (“starúkha”) è offensivo, anche tra ragazze, e suona un po’ come “vecchia megera”.

6 / Кент – Kent

Kira Lisitskaya (Foto: Dmitrij Feoktistov/TASS; Legion Media) Kira Lisitskaya (Foto: Dmitrij Feoktistov/TASS; Legion Media)

Come “koresh”, anche “kent” deriva probabilmente dall’yiddish, dove significa “colui che ti conosce”. Anche questa parola è stata presa in prestito dalla lingua dei criminali e viene tuttora utilizzata. Di solito, se un ragazzo russo chiama qualcuno “kent”, significa che l’amicizia è molto stretta e che lui e il suo “kent” hanno superato insieme alcuni momenti difficili.

7 / Кирюха – Kirjúkha

Derivata dal termine gergale кирять (kirját, “bere alcolici”; “sbronzarsi”), questa parola indica una persona che ama alzare il gomito, e anche un fedele compagno di bevute.

8 / Приятель – Prijátel

Anche se sul dizionario russo-italiano troverete questa parola tradotta come “amico”, in Russia non chiamereste mai un vostro buon amico “prijatel”, perché in realtà questo termine indica una persona con cui si ha solo un rapporto piuttosto superficiale, che non si può ancora chiamare amicizia. I “prijateli” possono diventare amici, ma non sempre questo accade.

9 / Товарищ – Tovarishch

Kira Lisitskaya (Foto: Isaak Dynin/TASS; Sergej Mamontov/Sputnik) Kira Lisitskaya (Foto: Isaak Dynin/TASS; Sergej Mamontov/Sputnik)

Derivato dalla parola “tovar” (“prodotto”), “tovarishch” era inizialmente usato in Russia per indicare il “partner commerciale”. In epoca sovietica, divenne però un modo di rivolgersi l’un l’altro molto diffuso tra la popolazione dell’Urss, perché significava “compagno” nel senso politico del termine. E non solo gli uomini; anche una donna poteva essere chiamata “tovarishch”” Attualmente questa parola è usata meno spesso e può essere paragonata a “prijatel” come sfumatura di senso.

LEGGI ANCHE: Cosa significa davvero “tovarisch” in russo?

10 / Знакомый – Znakomyj

Questa parola è la meno “amichevole” di tutte e si usa per indicare una persona che si conosce, ma di cui non si è amici, e con cui non necessariamente si hanno buoni rapporti. Il corrispettivo italiano è “conoscente”.

LEGGI ANCHE: Come rivolgersi a una persona russa che non conoscete?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale